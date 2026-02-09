유도 김민종, 파리 그랜드슬램서 남자 100㎏이상급 동메달

한국 유도 국가대표 김민종. 사진=국제유도연맹 홈페이지 캡처

한국 남자 유도 간판스타 김민종(양평군청)이 국제유도연맹(IJF) 2026 파리 그랜드슬램에서 동메달을 수확했다.

세계랭킹 6위에 빛나는 그는 9일 프랑스 파리에서 열린 이번 대회 남자 100㎏이상급 동메달 결정전에서 조지아의 이라클리 데메트라슈빌리(세계 19위)를 밭다리 걸기 유효승으로 제압했다.

앞서 1회전에선 하이양 리(중국)를 만나 배대뒤치기 절반승으로 포문을 열었다. 김민종은 2회전에선 사바 이나네슈빌리(조지아)에 맞서 누르기 한판승을 신고했다.

3회전 역시 아르템 졸로투킨(러시아) 상대로 이겼다. 다만 이어진 준결승에선 세계랭킹 22위인 일본의 나카노 간타에게 안뒤축걸기 절반을 내주면서 결승 진출에 실패했다.

한편 같은 날 출전한 여자 최중량급 국가대표 이현지(용인대)는 아쉬운 연패를 떠안았다. 세계 랭킹 1위인 그는 여자 78㎏이상급 준결승에서 줄리아 프라톨로푸아(프랑스)에게 누르기로 패했다. 동메달 결정전에선 세계랭킹 8위의 아라이 마오(일본)에게 밭다리걸기 절반으로 졌다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

