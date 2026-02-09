CJ제일제당, 지난해 매출 17조7549억원… 해외식품 비중 절반 넘겼다

CJ제일제당이 지난해 해외 식품사업 비중 확대 흐름을 이어갔다. 다만 바이오 사업 업황 영향 등이 반영되며 수익성 지표에는 변동이 나타났다.

CJ제일제당은 9일 대한통운 실적을 제외한 기준으로 지난해 매출 17조 7549억원, 영업이익 8612억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 대비 매출은 0.6% 감소했고, 영업이익은 15.2% 줄었다. 같은 기간 4분기 매출은 4조 5375억원으로 1.4% 증가했지만 영업이익은 1813억원으로 15.8% 감소했다.

대한통운을 포함한 연결 기준으로는 매출 27조 3426억원, 영업이익 1조 2336억원을 기록했다. 각각 전년 대비 0.4% 증가, 15% 감소한 수준이다.

식품사업부문은 매출 11조 5221억원, 영업이익 5255억원을 기록했다. 해외 식품 매출은 5조9247억원으로 역대 최대치를 경신하며 처음으로 국내 매출을 넘어섰다. 만두, 가공밥, 김치, 김, 누들 등 글로벌 전략제품(GSP)을 중심으로 성장세가 이어졌고, 해외 식품사업 4분기 매출도 1조6124억원으로 분기 기준 최대치를 기록했다.

반면 국내 식품사업은 소비 둔화와 원가 상승 부담이 겹치며 4분기 매출이 1조3,138억원으로 3.8% 감소했다.

바이오사업부문은 매출 3조9594억원, 영업이익 2034억원으로 각각 5.4%, 36.7% 감소했다. 트립토판, 발린, 알지닌, 히스티딘 등 고수익 스페셜티 아미노산 제품군의 업황 부진이 실적 하락 요인으로 작용했다.

한편 4분기 유·무형자산 평가 등에 따른 영업외손실이 반영되며 연결 기준 연간 당기순손실 4,170억원을 기록했다. 회사 측은 현금 유출이 없는 회계상 손실로 보수적인 회계 처리에 따른 결과라고 설명했다.

CJ제일제당 관계자는 “해외 식품사업 확대를 통한 글로벌 성장 지속과 바이오 사업 구조 개선, 신규 수요 창출 등을 통해 수익성 회복 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

