자국 개최 효과? 이탈리아, 하루 6개에만 메달 6개… 자국 최다 신기록

자국 개최 덕분일까. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개최국 이탈리아가 자국 역사상 하루 최다 메달을 신기록을 세웠다.

AP통신은 9일 “지난 8일 이탈리아는 은메달 1개와 동메달 5개로 총 6개 메달을 획득 자국 역사상 하루 동계올림픽 최다 메달을 경신했다”고 보도했다.

스키 소피아 고지아의 여자 활강 동메달을 시작으로 루시아 달마소가 스노보드 평행대회전 동메달, 바이애슬론 혼성 계주 은메달, 리카르도 로렐로의 스피드스케이팅 5000m 동메달로 수를 놓았다. 도미니크 피슈날러의 루지 남자 싱글 동메달, 피겨스케이팅 단체전 동메달까지 추가로 나오면서 새 기록을 완성했다.

로렐로는 “홈에서 경기를 하는 것은 정말 특별한 경험”이라며 “팬분들이 정말 큰 힘이 되어주셨다. 오늘 밤 경기를 마무리 짓는 데 일조하게 돼 매우 기쁘다”며 “다른 종목에서 활약하는 모든 이탈리아 팀 동료들이 자랑스럽다”고 미소 지었다.

9일 현재 이탈리아는 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 6개로 종합 순위 3위를 달리고 있다.

