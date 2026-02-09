[내야외야] “현장서 직접 경험!” 두산, 2026시즌 대학생 마케터 선발

사진=두산 베어스 제공

프로야구 두산은 2026시즌 경기 운영 부문 대학생 마케터를 선발한다. 모집 대상은 휴학생을 포함한 모든 대학생이며, 선발 인원은 총 7명이다.

선발된 대학생 마케터들은 두산의 새 시즌 홈경기 운영 및 이벤트 기획에 참여한다. 더불어 다양한 현장 실습과 과제를 통해 프로야구 마케팅 실무를 직접 경험할 수 있다.

또한 활동 기간 동안 2026시즌 KBO리그 전 구장 출입이 가능한 AD카드와 함께 단체 및 개인 과제 수행을 위한 소정의 활동비가 지급된다.

지원서는 9일부터 13일 자정까지 구단 마케팅팀 이메일을 통해 접수 가능하다. 전형 일정은 1차 서류 합격자 발표가 오는 23일이다. 최종 면접은 25일부터 27일까지 진행된다. 최종 합격자는 3월4일 발표 예정이다.

지원서 양식을 비롯한 자세한 내용은 두산 구단 공식 홈페이지 및 SNS를 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]