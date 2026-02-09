목포시, 설 명절 앞두고‘청렴 캠페인’실시

목포시는 2026년 설 명절을 맞아 9일 시청 1층 로비에서 공직사회 내 청렴 문화를 확산하기 위한 ‘설 명절 청렴 캠페인’을 마쳤다.

이번 캠페인은 목포시공무원노동조합과 합동으로 추진됐다. 조석훈 목포시장 권한대행을 비롯한 간부 공무원들이 함께 참여했다.

참석자들은 출근길 직원들에게 청렴 실천 수칙이 담긴 홍보 물품을 배부하며, 명절 기간 자칫 해이해질 수 있는 공직기강 확립을 당부하고 청렴 실천 의지를 공유했다.

아울러 시는 설 명절 전후인 6일부터 19일까지 전 직원을 대상으로 다양한 청렴 캠페인 활동을 병행해 추진했다.

주요 내용으로는 ▲전 직원 경각심 제고를 위한 ‘청렴주의보’ 발령 ▲명절 전후 금품·향응 수수 금지 홍보물 게시 ▲청렴 실천 의지를 담은 ‘청렴서한문’ 게시 ▲공무원 행동강령 위반 행위에 대한 집중 신고 기간 운영 등이 포함됐다.

목포시 관계자는 “청렴은 공직자가 반드시 지켜야 할 최우선의 가치이자 시민 신뢰의 근간”이라며 “앞으로도 현장 중심의 청렴 시책을 지속적으로 발굴해 투명하고 신뢰받는 시정을 구현하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 시는 노사 협력을 바탕으로 한 다양한 참여형 청렴 프로그램을 지속 추진해 경직된 조직문화를 개선하고, 시민이 체감할 수 있는 청렴 행정 실현에 역량을 집중할 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

