정수정, 편안함과 우아함 모두 잡은 랄프 로렌 컬렉션 공항패션 선봬

사진=랄프 로렌 코리아(Ralph Lauren Korea)

배우 겸 가수 정수정(크리스탈)이 랄프 로렌에서 진행하는 ‘2026 폴 여성 컬렉션’ 쇼 참석 차 9일 오전 인천공항을 통해 미국 뉴욕으로 출국했다고 9일 밝혔다.

정수정(크리스탈)은 이날 출국길에서 절제된 무드의 공항패션을 선보이며 눈길을 끌었다.

이날 정수정(크리스탈)은 소프트한 메리노 시어링 소재 디테일이 들어간 레더 베스트와 캐시미어 크루넥 스웨터를 매치해 포근한 무드를 연출했고, 미드 라이즈의 릴렉스 와이드 레그 실루엣의 데님팬츠를 착용해 깔끔한 스타일을 완벽 소화했다. 여기에 유니크한 쉐입이 돋보이는 숄더백을 들어주며 럭셔리한 공항패션의 정석을 선보였다.

정수정(크리스탈)이 착용한 의상은 모두 ‘랄프 로렌 컬렉션(Ralph Lauren Collection)’ 제품이다. 특히, 그녀가 아우터로 착용한 탐린 메리노 시어링 베스트는 부드러운 메리노 시어링 소재로 완성되어 클래식한 빈티지 감성을 현대적으로 풀어냈다. 크림 톤 시어링 안감과 다크 브라운 나파 레더 바디가 어우러진 투톤 디자인이 고급스럽고 우아한 분위기를 연출한다. 시그니처 하드웨어를 적용한 풀 지퍼 여밈으로 실용성을 더했으며, 다양한 아이템과의 레이어링이 용이한 것이 특징이다.

함께 매치한 블랙 컬러의 더 랄프 숄더백은 디자이너 랄프 로렌의 자동차 컬렉션에서 엿볼 수 있는 독특한 예술성을 기리기 위해 제작된 ‘더 랄프(The Ralph)’ 핸드백 라인의 제품으로, 이탈리아의 장인 정신이 살아있는 부드럽고 매끄러운 송아지 가죽으로 제작되어 시간이 지날수록 자연스러운 멋이 더해진다. ‘랄프 로렌’이 새겨진 금속 플레이트가 장식된 키벨, 그리고 조절 가능한 버클이 달린 사이드 탭과 같은 세심하게 고려된 디테일들이 돋보인다.

정수정(크리스탈)이 참석하는 랄프 로렌 2026 폴 여성 컬렉션 쇼는 현지 시간 10일 오후 5시에 진행될 예정이다. 한편, 정수정(크리스탈)은 오는 3월 14일 토요일 오후 9시 10분 첫 방영되는 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’에 출연 예정이며, 정수정(크리스탈)은 극 중 엄마의 부동산 사업을 돕는 ‘이경’ 역을 맡는다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

