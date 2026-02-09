그라비티, ‘라그나로크’ IP 타이틀 7종서 ‘설 이벤트’

그라비티가 설 연휴를 맞이해 서비스 중인 라그나로크 IP 타이틀 7종에서 풍성한 혜택이 가득한 이벤트를 진행한다.

9일 그라비티에 따르면 PC 온라인 MMORPG ‘라그나로크 온라인’에서는 오는 18일까지 로그인 시 지급하는 곶감을 가지고 페이욘의 설기씨를 찾아가면 강력한 버프 효과를 얻을 수 있다. 19일까지는 경험치 30% 및 드랍율 20% 증가, 다우 카프레제 NPC와 대화 시 진 인피니티 드링크 등을 제공한다. 3월4일까지는 페이욘의 축제 진행 요원 깣의 퀘스트 완료 후 4개의 일일 퀘스트를 수행하면 말랑갱을 얻어 신규 의상 말랑말랑 등으로 교환할 수 있다. 또 3월18일까지 설 이벤트 페이지 내에서 메가 부스터 프로모션 캐릭터를 신청하면 부스터 박스 소유 캐릭터도 지급한다.

PC 온라인 게임 ‘라그나로크 제로’에서는 오는 18일까지 접속 시 매일 새해 선물 봉투를 지급하며 14일부터 18일까지 5일 동안은 매일 3개를 제공한다. 새해 선물 봉투에는 이동 속도가 증가하는 스페셜 마패, 30분간 ATK와 MATK가 15% 상승하는 새해 떡국 등 다양한 버프 아이템이 들어있다. 같은 기간 경험치 26% 상승, 드랍율 26% 상승 혜택도 받을 수 있다. 또 13일부터 오는 19일까지 미스 버핀 NPC를 찾아가면 HP, SP 회복 지원과 60분 지속 올인원 버프을 제공한다.

방치형 RPG ‘라그나로크 아이들 어드벤처 플러스’는 오는 14일부터 21일까지 자동 전투, 일일 콘텐츠, 상점 등 게임 내 곳곳에 숨어있는 글자를 수집하면 연간 펫 및 연간 머리 장식, 천사의 눈물, 펫 경험치, 스킬 경험치 등으로 교환할 수 있다. 다음달 15일까지는 스테이지 클리어, 시련의탑, 발할라 등 콘텐츠를 클리어하면 돼지 저금통에 점수를 모을 수 있는 이벤트도 연다.

방치형 3D MMORPG ‘라그나로크: 백 투 글로리’는 오는 10일부터 다음달 2일까지 다채로운 설 이벤트를 준비했다. 먼저 세뱃돈 대작전 이벤트는 최대 4인의 유저가 임의 매칭, 보드게임 형태의 맵에서 총 3라운드 대결로 진행한다. 라운드마다 맵 내 4개 위치 중 하나에 랜덤 배정되며, 자신 주변의 세뱃돈 칸을 혼자 선택한 경우에만 포인트를 얻을 수 있다. 누적 포인트 순위에 따라 새해 골드 코인과 새해 실버 코인을 증정한다. 또한 행운의 폭죽 이벤트에서 얻은 행운 성냥을 소모해 이벤트 칸의 폭죽을 터뜨리면 일정 확률로 이벤트 한정 탈것, 이벤트 등장식 등을 획득할 수 있다. 이 외에도 연속 15일 출석 이벤트, 새해맞이 축복 NPC 대화 이벤트, 저파룡 던전 참여 이벤트로 유저들의 참여를 독려하고 다채로운 보상을 지급한다.

3D MMORPG ‘라그나로크X: 넥스트 제너레이션’에서는 오는 11일부터 24일까지 설 이벤트를 진행한다. 7일 출석 체크 이벤트에서는 버프 아이템, 한정 코스튬 등 단계별 보상을 지급한다. 이벤트 기간에 등장하는 니안의 환영을 처치 후 얻는 기여도를 모아 새해 패키지를 획득할 수 있으며 설날 당일 페이욘에 출현하는 보스 니안을 최초로 물리치면 레어 장비 또는 니안 카드를 지급한다. 새해 답례 일일 퀘스트와 누적 퀘스트를 완료해 일정 포인트를 모으면 호박, 말의 해 새해 코스튬 등이 들어있는 선물상자도 증정한다.

2D MMORPG ‘더 라그나로크’에서는 13일부터 다음달 5일까지 나이트메어 테러 조각, 코르누스 조각, 제니 등을 모아 코르누스 펫 알과 나이트메어 카드 등을 제작할 수 있다. 매일 다섯 개의 만남 퀘스트 완료 시에는 루비와 제니가 들어있는 신년 세뱃돈 봉투도 획득 가능하다. 오전 10시부터 오후 10시 사이 정각에 6번 등장하는 나이트메어 테러, 코르누스를 처치하면 세벳돈 봉투와 신년 달걀 등을 지급하며 10일차까지 연속 출석 시 만능 S 카드, 제니 등을 매일 제공한다.

모바일 MMORPG ‘라그나로크M: 이터널 러브’에서는 오는 16일부터 26일까지 이벤트 퍼즐 퀘스트를 통해 수집한 퍼즐 조각으로 허공의 칼날 등을 획득할 수 있다. 연속 7일 출석 시 제니, 프레이 코인, 새해맞이 의상쿠폰 2026 등 아이템을 제공한다. 또 17일부터 26일까지는 프론테라의 고양이 상단 직원에게 세뱃돈 아이템을 수령해 제니를 매일 1회, 최대 10회 받을 수 있으며, 21일부터 23일까지 네 군데의 재물의 신 NPC와 대화하면 프레이 코인 등을 지급한다. 24일부터 26일까지는 프론테라의 고양이 상단 직원을 찾으면 첫 워크데이 보너스를 보상으로 제공한다.

이와 함께 그라비티 공식 버튜버 ‘프링 코튼’은 설 연휴를 맞아 특별 라이브 방송과 연계 이벤트를 진행한다. 라이브 방송은 그라비티 공식 유튜브 채널과 치지직을 통해 동시 송출된다. 방송에서 라그나로크 IP 타이틀 7종의 설 특별 쿠폰을 공개할 예정이다. 또한 오는 12일 오후 2시까지 방송 중 인상 깊은 장면을 치지직 클립으로 제작해 SNS 또는 커뮤니티에 공유하고 설문조사에 참여하면 추첨을 통해 프링 코튼 공식 굿즈 세트를 증정하는 설 연휴 기념 클립 공유 이벤트도 진행한다.

