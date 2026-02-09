동물병원도 AI 시대… 인투씨엔에스, 통화관리 솔루션 ‘인투로그’ 출시

동물의료IT 기업 인투씨엔에스가 동물병원 전용 인공지능(AI) 통화 관리 솔루션 ‘인투로그’를 출시한다고 9일 밝혔다.

단순 녹취를 넘어 통화 시작 순간부터 AI가 모든 상담 내용을 자동으로 기록하고 분석하는 인투로그는 동물병원 운영의 효율성과 CS 품질을 동시에 끌어올릴 수 있다.

인투씨엔에스 측은 “통화 중 메모할 필요가 없으며 필요한 내용은 바로 검색할 수 있어 업무 효율이 개선된다”며 “기록은 고객 정보와 자동 매칭되며 신규·기존 보호자도 AI가 구분한다”고 설명했다.

보안성도 끌어올렸다. 인투로그는 병원 내부 서버 기반의 온프레미스(설치형) 구조를 채택, 모든 녹취 파일과 텍스트 데이터를 병원 내에서 암호화해 저장한다. 외부 서버를 경유하지 않아 민감한 고객유출 위험을 원천적으로 차단하며, 병원이 데이터 통제권을 직접 갖는 구조라 보안 규제 대응에도 유리하다.

운영 리스크를 낮추는 실시간 모니터링 기능도 눈에 띈다. 분쟁이나 민원이 발생했을 때도 과거 통화 내용을 빠르게 검색해 사실관계를 명확히 확인할 수 있어, 대응 과정에서의 혼선을 줄이고 병원의 CS 품질을 유지하는 데 도움이 된다.

또한 보호자 이름, 전화번호, 주요 증상, 진료 키워드만 입력해도 과거 통화 이력을 한 번에 검색할 수 있어 상담 재확인과 진료 커뮤니케이션도 훨씬 효율적이다.

별도 장비 교체 없이 빠르게 구축할 수 있어 초기 비용 부담도 최소화했다. 통신사나 번호 변경 없이 그대로 적용할 수 있어 설치가 간편하며, 병원 운영 중단 없이 빠르게 도입할 수 있다.

특히 LG유플러스 기업부문 우수 파트너사로 선정된 음성기록 솔루션 기업 ‘비플’의 기술력 기반으로 개발돼 안정성과 정확성을 한층 강화했다.

인투씨엔에스 관계자는 “인투로그 등으로 동물병원 현장의 소통과 CS 운영을 데이터 기반으로 혁신하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

