[SW인터뷰] 국가대표 고영표가 늘 꿈꿔왔던 설욕 “당연히 대만전이죠”

“대만전에 다시 던질 수 있다면, 이번엔 반드시 이길 수 있습니다. 꼭 만회하고 싶어요.”

쓰라린 기억을 지우는 방법은 결국 하나다. 다시 마주하는 것. 한국 야구를 대표하는 잠수함 투수 고영표(KT)는 ‘재대결’의 순간을 손꼽아 기다리고 있다.

고영표는 2024년 11월 프리미어12 조별리그 맞대결에서 선발 등판했지만, 원하던 결과를 만들어내지 못했다. 2이닝 동안 36구를 던져 5피안타(2피홈런) 2볼넷 6실점에 머무르는 등 조기강판 성적표까지 받아야만 했다. 벌써 450일이라는 시간을 훌쩍 넘겼지만, 그날의 기억은 아직도 고영표의 머릿속에 선명하게 남아있다.

고영표는 “당시 대만전이 여전히 많이 생각난다. 충격적이었다”며 “이번 WBC에서 던질 수 있는 경기를 선택할 수 있다면, 당연히 대만전에서 던지고 싶다. 다시 붙으면 이길 수 있다는 자신감도 있다”고 강조했다.

사실 ‘꾸준함’으로 정평이 난 선수다. 안정적인 선발투수의 전유물로 여겨지는 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 지표 덕분에 얻은 별명마저 ‘고퀄스’일 정도다. 2016년 이후 10시즌 동안 110차례 기록했다. 이 기간 KBO리그 전체에서 세 번째로 많은 수치다.

국가대표로도 수차례 얼굴을 비췄다. 고영표는 지난 2020 도쿄 올림픽(2021년 개최)을 시작으로 2023 월드베이스볼클래식(WBC), 2024 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12까지 주요 국제대회마다 태극마크를 달았다. 올해도 마찬가지다. 오는 3월 열리는 WBC서 류지현 감독이 이끄는 대표팀 명단에 이름을 올렸다.

대표팀 승선 소식을 접한 고영표는 “대표팀에서 맡게 될 역할이 뭐든 잘 수행할 수 있게 컨디션을 잘 만들어야겠다는 생각뿐”이라고 목소리를 높였다. 앞서 대표팀의 사이판 캠프부터 참가해 일찌감치 몸을 끌어올렸다. 지금은 소속팀 KT와 함께 호주 질롱 스프링캠프에서 훈련을 이어가며 정규리그와 WBC를 동시에 겨냥한 빌드업에 들어갔다. 급하게 속도를 끌어올리기보다는, 컨디션을 차분히 다듬는 데 초점을 맞추고 있다.

대표팀은 오는 3월 일본에서 막을 올리는 2026 WBC서 본선 1라운드 C조에 편성돼 대만, 일본, 호주, 체코와 격돌한다. 상위 두 팀만이 8강에 오를 수 있다. 일본, 대만, 한국의 3파전을 예상한다.

고영표의 시선은 당연히 오는 3월8일 일본 도쿄돔에서 열리는 대만전으로 향한다. 고영표는 “팬들과 동료들에게 고참으로서 (프리미어12에서의) 부진으로 죄송한 마음이 컸다”며 “다시 태극마크를 달았다. 나라를 대표하는 만큼 좋은 활약을 펼칠 수 있도록 책임감을 가지고 뛰겠다”고 힘줘 말했다.

