아픈 역사 손기정을 지나…1948 김성집부터 2026 김상겸까지, 78년을 기다린 400번째 메달

고(故) 손기정이 1936 베를린 올림픽 마라톤에 참가해 우승을 차지했다. 손기정이 월계수 묘목으로 일장기를 가리고 있다. 사진=손기정기념재단 제공

1948년 런던올림픽 시상식에서 오른 고(故) 김성집 선생. 사진 =대한체육회 제공

한국이 올림픽사(史)에서 400번째 발걸음을 디뎠다. 한국의 해방부터 지금까지 눈물과 피, 땀이 함께한 만들어낸 발자취다.

스노보드 김상겸(37·하이원)이 역사의 주인공이다. 지난 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 끝난 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 획득했다. 아무도 예상하지 못한 깜짝 은메달이자 이번 대회 한국 선수단의 첫 메달이었기에 의미가 컸다.

김상겸의 활약으로 한국 스포츠 역사에 굵직한 이정표가 세워졌다. 한국 동·하계 올림픽 사상 400번째 메달의 주인공이 됐다. 한국은 하계 올림픽에서 320개(금109 은100 동111), 동계올림픽에서 80개(금33 은31 동16)의 메달을 수확했다. 이로써 한국은 아시아에서 중국, 일본에 이어 3번째로 올림픽 메달 400개를 돌파한 국가가 됐다.

78년이 걸렸다. 한국 올림픽 역사는 해방 이후 1948년 런던 하계 대회부터 시작됐다. 역사적인 첫 메달의 시작이다. 역도 김성집이 미들급 동메달을 목에 걸며 태극마크를 달고 포디움에 오른 첫 한국인이 됐다.

앞서 아픈 기억도 있다. 1936년 손기정은 베를린 하계 대회서 우승을 차지했으나, 일제강점기라는 아픈 역사 속에 한국 대신 일본의 메달로 기록됐다. 태극기 대신 일장기를 달고 달렸다. 2시간29분19초, 당시 올림픽 신기록을 기록하며 금메달을 땄다. 시상대에 일장기가 오르고 기미가요(君が代)가 울려 퍼지자 그는 월계수 묘목을 가슴까지 끌어당기고 고개를 푹 숙였다. 저항이었다.

스노보드 김상겸(왼쪽)이 8일 이탈리아 리비뇨 스노우파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계 올림픽 스노보드 남자 평행대회전 시상식을 마친 뒤 은메달 들고 포즈를 취하고 있다. 사진=뉴시스

아픔 속에서도 한국 스포츠는 한걸음씩 나아갔다. 한국 첫 금메달의 주인공 1976년 몬트리올 하계 대회 레슬링에 출전한 양정모다. 레슬링 자유형 62㎏급 정상에 올랐다. 같은 대회서 한국 여성 첫 메달도 탄생했다. 당시 여자 배구 대표팀은 동메달을 획득하며 한국 구기종목·단체종목·여성으로서 첫 올림픽 메달이라는 역사를 남겼다. 동계 올림픽에서는 김기훈이 1992년 알베르빌 대회 남자 쇼트트랙 1000m 종목 은메달을 목에 걸며 출발을 알렸다.

100번째 메달의 주인공은 1992년 바르셀로나 하계 대회 여자 핸드볼 대표팀이다. 한국 구기종목 사상 첫 올림픽 2연패를 달성하며 역대 100번째 태극기를 포디움에 올렸다. 52년이라는 긴 기다림 끝에 이룬 쾌거다. 역대 200번째 메달은 2004년 아테네 하계 대회 남자 태권도 81㎏급 결승에서 환상적인 돌려차기를 선보인 문대성의 금메달, 역대 300번째 메달은 2014년 소치 동계 대회 남자 스피드스케이팅 팀 추월 대표팀(이승훈·김철민·주형준)의 은메달이다.

속도를 끌어 올렸다. 한국은 빠르게 스포츠 강국으로 거듭났다. 300번째 메달에 이어 400번째 메달이 나오기까지 12년밖에 걸리지 않았다. 500번째의 순간이 얼마나 빠르게 다가올지 기대감이 부푼다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

