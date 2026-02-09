메이딘, 오늘(9일) 신보 컴백…청춘영화 무드 ‘안 봐도 비디오’ MV 눈길

그룹 메이딘(MADEIN)이 독보적인 감성으로 돌아왔다.

메이딘은 9일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 ‘Girl Meets Boy(걸 미츠 보이)’를 공개하고 본격적인 활동에 나섰다.

‘Girl Meets Boy’에는 ‘안 봐도 비디오 (Super Obvious(슈퍼 오비어스))’와 ‘PUNG!(펑!)’, 그리고 두 곡의 아카펠라 버전과 인스트루멘탈까지 총 여섯 개의 트랙이 수록됐다. 메이딘은 이번 싱글에 사랑의 시작과 끝을 지나온 감정의 기록을 담아 더욱 짙어진 음악적 색채를 증명할 계획이다.

‘안 봐도 비디오 (Super Obvious)’는 이미 결말을 예감한 사랑과 지워도 다시 재생되는 기억을 ‘비디오’라는 메타포로 풀어낸 곡이다. 경쾌한 리듬과 대비되는 가사가 감정의 균열을 극대화하며, 이별 이후의 공허와 미련을 선명하게 그려낼 전망이다.

또 다른 트랙 ‘PUNG!’은 좋아하는 마음을 숨기려 할수록 더 크게 뛰는 심장을 귀여운 팝 사운드로 표현한 곡이다. 메이딘은 컬러풀한 멜로디와 솔직한 가사의 조화로 사랑이 시작되는 순간의 떨림을 생생하게 전할 것으로 기대를 모은다.

발매에 앞서 메이딘은 ‘안 봐도 비디오 (Super Obvious)’ 뮤직비디오 티저를 오픈하고 컴백 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 공개된 영상 속엔 멤버들의 아련한 비주얼이 담겨 시선을 사로잡는 것은 물론, 몽환적인 피아노 선율로 시작해 점점 고조되는 사운드와 강렬한 안무 일부가 베일을 벗으며 신곡 궁금증을 더하고 있다.

상반된 매력의 콘셉트 포토부터 청춘 영화의 한 장면 같은 서사가 엿보이는 뮤직비디오 티저까지 다채로운 티징 콘텐츠를 선보이며 컴백 예열을 성공적으로 마친 메이딘. 한층 더 성숙해진 면모를 담은 음악으로 돌아오는 만큼, 무대 위를 수놓을 이들의 퍼포먼스를 향해 관심이 높아진다.

