“다시 만날 때까지”… 몬스타엑스 아이엠, 오늘(9일) 현역 입대

그룹 몬스타엑스(MONSTA X) 아이엠(I.M)이 오늘(9일) 입대했다.

이날 육군훈련소에 입소한 아이엠은 기초군사훈련을 마친 뒤 육군 현역병으로 자대 배치를 받는다.

아이엠은 몬스타엑스 소속사인 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "최근에 월드 투어를 시작하면서 몬베베(공식 팬클럽명)와 더 가까이 인사 나눌 수 있어 너무 행복했고, 입대 전에 좋은 추억을 남긴 것 같아 다행이다. 몸 건강히 군 생활 잘 마치고 돌아올 테니 다시 만날 때까지 몬베베도 몸과 마음 모두 잘 챙기길 바라고, 멤버들 활동도 계속 응원해 줬으면 좋겠다. 몬베베 사랑해"라고 소감을 전했다.

아이엠은 몬스타엑스 멤버 중 마지막으로 입대하게 됐다. 당분간 완전체 활동은 잠시 멈추게 됐지만, 몬스타엑스는 월드 투어를 비롯한 다양한 활동을 통해 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다. 아이엠이 속한 몬스타엑스는 지난 6일 미국 디지털 싱글 '그로잉 페인스(growing pains)'를 발매했다.

2015년 몬스타엑스로 데뷔한 아이엠은 그룹 활동은 물론 작사, 작곡, 프로듀싱, MC 등 다방면에서 그의 뛰어난 역량을 발휘해 왔다. 데뷔 앨범부터 작사·작곡에 참여하며 몬스타엑스만의 강렬한 음악적 색채를 완성했을 뿐만 아니라, 유창한 영어 실력을 바탕으로 그룹의 성공적인 글로벌 진출을 이끌기도 했다.

2021년 팀에서 가장 먼저 솔로 아티스트로 나선 아이엠은 전곡을 자작곡으로 채운 솔로 데뷔 앨범 '듀얼리티(DUALITY)'를 통해 몬스타엑스와는 또 다른 내면적이고 몽환적인 음악 세계를 구축했다. 그는 해당 앨범으로 아이튠즈 18개 국가 및 지역 톱 앨범 차트 1위를 비롯, 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에 수록곡 전곡을 진입시키는 눈부신 성과를 거뒀다

이후에도 힙합, R&B, 재즈 등 장르적 한계를 허물며 폭넓은 음악 스펙트럼을 확장해 온 아이엠은 지난 2024년 첫 솔로 월드 투어 'I.M WORLD TOUR 2024 Off The Beat(아이엠 월드투어 2024 오프 더 비트)'를 성공적으로 개최, 유럽과 미국, 캐나다, 아시아까지 총 10개국 18개 도시로 무대를 이어 솔로 아티스트로서의 저력을 입증했다.

이처럼 그룹과 솔로를 오가며 '올라운더 아티스트'로 자리매김한 아이엠은 최근 개최된 '2026 몬스타엑스 월드 투어 '더 엑스 : 넥서스'(2026 MONSTA X WORLD TOUR 'THE X : NEXUS')' 서울 공연에서도 미공개 솔로곡 '에러 404(ERROR 404)' 무대를 선보이며 무대 위 압도적인 존재감을 다시금 각인시켰다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

