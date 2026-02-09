[바가지 숙박료 논란] ‘BTS 특수’ 이전부터 계속 사례 반복

방탄소년단. 뉴시스

국가행사 뿐 아니라 대중문화계에도 숙박비 폭등 논란은 어제오늘의 일이 아니다.

지난해 10월 방탄소년단 멤버 진이 인천 문학경기장에서 단독 콘서트를 개최했을 당시 인근 호텔들이 객실 요금을 최대 100만원까지 인상하거나 기존 예약을 일방적으로 취소하는 사례가 잇따랐다. 공연을 보기 위해 숙소를 예약했던 관객 사이에서는 “공연보다 숙소가 더 부담된다”는 불만이 이어졌다.

이보다 앞선 2022년 부산에서 열린 방탄소년단 무료 콘서트 당시에도 상황은 비슷했다. 일부 숙박업소가 이미 받은 예약을 취소한 뒤 요금을 10배 이상 인상해 판매했고, 부산시가 현장 점검과 단속에 나섰다. 그러나 이후에도 대형 공연이 열릴 때마다 유사한 사례는 반복되고 있다.

방탄소년단뿐 아니라 다른 인기 가수들의 공연이나 대규모 음악 행사에서도 상황은 크게 다르지 않다. 가장 최근 집계발표된 한국소비자원 2024년 통계에 따르면 다양한 가수들이 출연하는 야외 물 테마 공연인 워터밤 행사 기간 동안 숙박요금은 큰 폭으로 올랐다.

싸이 흠뻑쇼 공연 모습. 뉴시스

또 부산·인천·대전·속초·수원·여수 등 6곳의 공연 개최지 인근 숙박시설 47곳을 조사한 결과 이 중 12곳(25.5%)의 주말 숙박요금이 평균 21만8000원으로 집계됐다. 이는 행사 직전 주말 평균 요금인 14만원대보다 50% 이상 오른 수준이다.

가수 싸이의 단독 콘서트 흠뻑쇼 역시 예외는 아니었다. 부산·대전·인천·속초·수원 등 개최지 인근 숙박시설 41곳 중 28곳(68.3%)의 주말 숙박요금이 평균 15만7000원대로, 공연이 열리기 직전 주말 평균 요금(10만6000원대) 대비 인상됐다.

소비자 불만은 계속해서 쌓이고 있다. 소비자원이 2022~2024년 2년7개월 간 접수된 숙박요금 관련 소비자상담 사례를 분석한 결과 가격변동 등에 따른 사업자의 일방적인 예약 취소 및 추가금액 요구 관련 상담이 60.5%(121건)로 가장 많았다.

설문조사에서도 응답자 1568명 중 11.5%(180명)가 숙박시설 이용 시 피해를 경험했다고 응답했다. 실제 피해를 경험했다고 응답한 소비자 180명의 피해 유형 394건에 따르면 숙박시설 예약 시 몰랐던 추가비용 요구 관련 피해 사례가 28.2%(111건)로 가장 많았다. 취소 또는 환급 거부가 20.8%(82건), 표시·광고 내용과 계약 내용이 다름이 20.5%(81건), 사업자의 예약 취소 요구가 16.5%(65건) 순으로 뒤를 이었다.

지역 축제 기간에도 숙박요금 인상은 관행처럼 반복되고 있다. 관광객 유입이 집중되는 시기를 노려 요금을 대폭 올리는 방식이 사실상 관행으로 굳어졌다는 분석이다.

