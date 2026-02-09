[바가지 숙박료 논란] APEC 때도 그랬다…정부·플랫폼 골머리

APEC 당시 경주 모습. 경북문화관광공사 제공

대형 국가 행사나 인기 공연이 열릴 때마다 반복되는 바가지요금 문제가 좀처럼 사라지지 않고 있다. 논란이 제기될 때마다 정부가 범부처 대응에 나서곤 있지만 임시 처방에 그치는 구조적 한계가 여전하다는 지적이 나온다.

◆국가 행사도 막지 못한 바가지요금

9일 관광업계에 따르면 이 같은 논란은 지난해 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고도 불거진 바 있다. 경북 경주 인근 숙박업소들이 APEC 정상회의 기간을 전후해 숙박 요금을 평소보다 최대 16배까지 인상하며 문제가 됐다. 숙박 플랫폼을 통해 확인한 결과 경주 시내 한 숙박업소는 평일 기준 4~5만원이던 객실 요금을 APEC 기간에 30~60만원대까지 올렸다.

APEC 기간 경주를 찾으려던 관광객과 인근 지역 방문객들은 선택의 여지 없이 비싼 숙박비를 감수하거나 외곽 지역으로 이동해야 했다. 논란이 확산되자 경주시는 지역 숙박업소에 협조 요청 서한을 발송하며 안전한 숙박환경 제공, 합리적인 요금 유지, 친절한 서비스 제공을 당부했지만 가격 인상 자체를 막는 데에는 한계가 있었다.

바가지요금 문제는 숙박업에만 국한되지 않는다. 관광지 먹거리 역시 반복적으로 도마 위에 오른다. 최근 서울 광장시장은 순대 가격 논란으로 한동안 홍역을 치렀다. 한 유튜버가 8000원짜리 순대를 주문하자 상인이 임의로 고기를 섞어 1만원을 요구하는 장면이 영상으로 공개되며 공분을 샀다. 해당 점포는 영업정지 처분을 받았지만 논란 이후 시장 전체 이미지가 훼손되며 상권 매출 감소로 이어졌다는 평가가 나왔다. 경남 진주 남강유등축제에서도 고가에 비해 부실한 닭강정 판매 논란이 불거졌고, 진주시는 현장 점검 후 해당 업체를 퇴출했다.

김민재 행정안전부 차관이 지난해 APEC 당시 경주시 버스터미널 인근 숙박업소의 바가지요금 예방 점검을 하는 모습. 행정안전부 제공

◆관광 특수의 그늘 속 땜질 대응

논란이 반복되자 정부는 그때마다 단속과 제도 개선을 약속해왔다. 이재명 대통령까지 바가지요금을 지방 경제 활성화와 국가 이미지 제고를 가로막는 대표적 요인으로 지목하며, 법과 제도를 통한 근절 대책 마련을 주문해왔다.

정부는 우선 관광지 바가지요금 신고 체계를 정비했다. 각 시·도가 운영하는 지역번호+120 신고 창구와 한국관광공사의 1330 관광불편신고센터를 연계해 접수된 민원을 즉시 지방자치단체와 관계기관에 전달하도록 했다. 관광객이 현장에서 바로 신고할 수 있도록 QR코드를 활용한 간편 신고 시스템도 도입했다.

이슈 발생 시 합동 점검도 실시해왔다. APEC 정상회의 기간에는 행정안전부를 중심으로 지자체, 관광 관련 부처가 참여하는 합동점검반을 구성해 숙박업소의 요금표 게시 여부, 예약 조건 고지, 온라인·현장 가격 차이 등을 집중 점검했다. 업계에 자율 협약을 요청하고 가격 인상 폭을 일정 수준 이하로 유지해 달라고도 요청했다.

이번 방탄소년단 투어를 계기로 불거진 부산 숙박비 폭등 사태 이후에도 정부는 범부처 대응에 나섰다. 재정경제부, 법무부, 행정안전부 등 10개 부처와 관계기관이 바가지요금 근절대책 관계부처 태스크포스(TF) 킥오프 회의를 열고 실태 점검과 개선 방안을 논의했다. 회의에서는 숙박시설과 음식점의 가격표 미게시, 허위 표시, 가격 대비 부실 서비스 문제 등을 집중적으로 다뤘다.

강기룡 재정경제부 차관보는 “바가지요금은 시장경제 질서를 훼손하고 국가 브랜드와 관광 경쟁력을 떨어뜨리는 심각한 문제”라며 관계 부처의 적극적인 대응을 강조했다. 정부는 바가지요금 근절을 위한 종합 대책을 마련해 올해 1분기 중 발표할 계획이다.

다만 실효성에 대한 의문은 여전하다. 단속과 대책이 특정 이슈 발생 시기에만 집중되고 시간이 지나면 흐지부지되는 패턴이 반복되고 있기 때문이다. 구조적으로 가격 결정 권한이 민간에 있는 상황에서 행정적 대응만으로 한계를 넘기 어렵다는 지적도 나온다.

◆숙박 플랫폼도 대책 마련 고민

숙박 플랫폼 업계 역시 고민이 깊다. 소비자 불만을 줄이기 위해 자정 노력을 이어가고 있지만 직접적인 가격 통제는 공정거래법 위반 소지가 크기 때문에 대응이 쉽지 않다. 공정거래법은 거래상 우월적 지위에 있는 사업자가 상대방의 경영 판단을 침해하는 행위를 금지하고 있다. 요금 결정권이 숙박업체에 있는 상황에서 플랫폼이 가격에 개입할 경우 부당한 경영 간섭으로 해석될 여지가 있다.

한 업계 관계자는 “소비자 보호 차원과 이용률을 높이기 위해 과도한 요금 인상을 막고 싶어도 법적 한계 때문에 적극적인 개입이 어렵다”며 “객실 가격과 인상 여부는 숙박업체가 결정하는 구조여서 플랫폼이 할 수 있는 일은 제한적이다. 결국 중개 역할에 머물 수밖에 없다”고 말했다.

현재 플랫폼들은 주변 시세 대비 과도하게 높은 가격을 책정한 업소나 반복적으로 불만이 접수된 숙소에 대해 검색 상단 노출을 제한하는 방식 등 간접적인 자정 노력을 이어가고 있다. 그러나 업계 안팎에서는 보다 근본적인 제도 개선 없이는 바가지요금 논란이 대형 행사 때마다 되풀이될 수밖에 없다는 목소리가 끊임없이 흘러나오고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

