[바가지 숙박료 논란] ‘톱스타 공연→관광비 폭등’…악순환 반복

#30대 직장인 김정인 씨는 며칠전 방탄소년단(BTS) 공연을 보기 위해 부산 광안리 일대 숙소를 알아보다 가격을 보고 깜짝 놀랐다. 평소 10만원대 숙박 요금이 공연 기간에는 80만~100만원까지 치솟았기 때문이다. 김씨는 “숙소 때문에 망설이게 될 줄은 몰랐다. 이럴 거면 차라리 다른 도시에서 묵고 이동하는 게 나을 것 같다는 생각이 든다”고 토로했다.

방탄소년단의 다음달 20일 컴백 소식이 새해부터 뜨거운 관심을 모으고 있다. 영국 BBC를 비롯한 주요 외신은 방탄소년단이 컴백 활동과 관련된 공연·관광·콘텐츠 등 부가 사업을 통해 약 10억 달러(약 1조4500억원) 규모의 매출을 창출할 것으로 전망하며, ‘BTS 노믹스’에 주목했다. 글로벌 문화 아이콘으로서 한국 경제 전반에 미치는 파급력이 다시 한 번 부각되는 분위기다.

특히 오는 4월9일 경기도 고양종합운동장을 시작으로 전 세계 34개 지역에서 콘서트를 이어간다는 소식이 전해지자 공연이 예정된 도시들이 일제히 큰 관심을 받고 있다. 한국 역시 주요 개최지로 주목받으며 공연 인근 지역을 중심으로 관광·숙박 수요가 빠르게 늘고 있다. 9일 숙박 플랫폼 호텔스닷컴에 따르면 방탄소년단의 투어 일정이 공개된 후 해외에서 서울로 오는 여행 관련 검색량은 전주 대비 155%가 늘었고, 6월 공연을 앞둔 부산광역시에 관한 해외 이용자들의 검색량은 무려 2300%, 스무배가 넘게 증가했다.

그러나 공연을 둘러싼 기대감 이면에서는 우려의 목소리도 적지 않다. 오는 6월 부산에서 열리는 월드투어 공연을 앞두고 지역 숙박업소 요금이 급등하면서 바가지요금 논란이 불거졌다. 일부 숙소의 1박 요금이 평소보다 최대 15배까지 오르면서 대형 공연이나 국제행사가 열릴 때마다 반복되는 숙박료 폭등 현상이 또다시 재현됐다. 해운대구의 한 호텔은 공연 기간 최소 3박 이상 숙박 조건을 제시했고, 달맞이길에 위치한 한 숙소의 로열 스위트룸은 216만5940원에 판매됐다. 기존 객실 가격(65만3411원)보다 약 3배 이상 비싼 수준이다.

논란이 확산되자 대통령까지 직접 목소리를 냈다. 최근 이재명 대통령은 “시장 전체의 질서를 무너뜨리고 모두에게 큰 피해를 주는 악질적 횡포는 반드시 뿌리 뽑아야 한다”며 “부당 취득한 이익보다 손해가 훨씬 크도록 해야 할 것”이라고 강조했다. 이에 부산시는 숙박요금 부당 인상에 대한 집중 점검과 함께 QR코드를 활용한 즉각 신고제 도입 등의 대응책을 내놓았다. 현장 단속과 신고 창구를 강화해 피해를 최소화하겠다는 취지다.

근본적인 해결책이 될 수 있을지는 미지수다. 전문가들은 대형 행사가 열릴 때마다 숙박료가 폭등하는 현상이 단순한 일부 업주의 일탈이 아니라 구조적 문제에서 비롯된 악순환이라고 지적한다. 공연이나 국제 행사로 단기간에 수요가 폭발하지만 공급은 한정돼 있다 보니 가격이 급등하고, 이를 노린 일부 업소가 과도한 요금 인상에 나선다는 것이다.

특히 현행법상 숙박요금은 원칙적으로 자율에 맡겨져 있어 부당하다는 판단 기준이 모호한 점도 문제로 꼽힌다. 지방자치단체가 요금 인상을 제한하거나 제재할 수 있는 법적 근거가 부족하다 보니 사후 단속과 계도에 그치는 경우가 많다.

해결책으로는 단기적·장기적 접근이 병행돼야 한다는 의견이 제시된다. 대형 행사 기간 한시적으로 숙박요금 인상 상한을 설정하거나 요금 사전 신고제를 도입하는 방안이 거론된다. 또 가격을 투명하게 공개하고 위반할 경우 강력한 제재를 가해야 실효성이 있다는 주장도 나온다. 중장기적으로는 숙박 인프라 확충과 함께 인근 지역과의 연계 교통망을 강화해 수요를 분산시킬 필요가 있다. 대형 행사가 지역 경제 활성화로 이어지기 위해서는 단기 수익 극대화가 아닌 지속 가능한 관광 환경을 만드는 방향으로 정책 전환이 이뤄져야 한다는 지적이다.

