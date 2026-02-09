“팬들 덕에 노래해” 아이콘 김진환, 솔로콘 피날레

그룹 아이콘(iKON) 김진환이 투어의 피날레를 장식했다.

김진환은 지난 7일 서울 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 ‘JAY 207 FINAL TOUR IN SEOUL(김진환 207 파이널 투어 인 서울)’을 개최하고 팬들을 만났다.

이날 김진환은 ‘OBEY(오베이)’로 오프닝을 강렬하게 장식하며 공연의 포문을 열었다. 이어 그는 ‘Friend Zone(프렌드 존)’, ‘BLUE MOON(블루 문)’, ‘PARADISE(파라다이스)’, ‘Angel(앤젤)’, ‘We Can't Explain(위 캔트 익스플레인)’ 등 솔로 아티스트로서의 음악 여정을 집대성한 무대를 펼쳤다.

공연 내내 노련한 내공으로 소통했다. ‘One Dance(원 댄스)’ 스테이지에서 여유로운 무대 매너로 팬들과 가까이서 호흡하며 보는 재미를 더한 것은 물론, 무대 중간중간 센스와 진정성이 묻어나는 멘트로 공연을 풍성하게 채웠다.

지난 투어에 이어 구준회가 또 한 번 게스트로 지원사격에 나서며 빛나는 의리를 과시했다. 두 사람은 ‘AIRPLANE(에어플레인)’을 시작으로 ‘취향저격’, ‘리듬 타’, ‘벌떼’까지 아이콘의 히트곡 메들리를 함께 선보였다.

김진환은 지난해 진행된 일본과 아시아 투어의 연장선으로 이번 콘서트를 열고, 팬들의 함성 속에서 투어의 마침표를 찍었다. 특히 이번 공연은 김진환의 생일 당일 개최된 만큼, 더욱 특별한 의미를 남기기도 했다.

성공적으로 투어를 마무리한 김진환은 소속사 143엔터테인먼트를 통해 “이번 공연을 계기로 제가 왜 이 일을 계속 해왔는지 다시 한번 깨달았다. 팬분들 덕분에 마지막까지 노래할 수 있었다”며 “늘 곁에서 응원해 주시고 기다려 주셔서 진심으로 감사드린다. 앞으로 더 좋은 음악과 무대로 보답하겠다”고 소감을 전했다.

