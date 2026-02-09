[바가지 숙박료 논란] “반복되면 외래객 韓 꺼릴 것…눈앞 이익보다 넓은 시야 필요”

2022년 10월 15일 방탄소년단(BTS) 콘서트를 앞두고 부산 해운대 해수욕장 백사장 내 시민들이 기다리고 있다. 사진=뉴시스

대형 공연과 국제행사가 열릴 때마다 되풀이되는 숙박비 논란은 고질적인 문제로 지적되고 있다. 수요가 몰리는 시기에 가격이 오르는 것은 자연스러운 흐름이지만 그 폭이 지나치게 커질 경우 시장 논리를 넘어선 왜곡으로 받아들여질 수 있다는 우려가 나온다.

하재근 대중문화평론가는 9일 “수요가 몰릴 때 가격이 올라가는 건 당연하다”면서도 “다만 ‘해도 해도 너무한다’는 느낌으로 과도하게 폭리를 취하면 문제가 될 수밖에 없다. 이미 예약한 사람에게 예약을 취소하라고 하고 다시 판매하는 등의 말이 안 되는 상술까지 나타나고 있다”고 우려했다.

문화 콘텐츠를 소비하러 온 방문객에게 과도한 비용 부담이 전가되면 관광 신뢰도와 대외적인 국가·도시 이미지에 부담으로 작용할 수 있다. 하 평론가는 “과도한 상술이 반복되면 결국 피해는 소비자들이 받을 수밖에 없다. 또 해당 지역의 이미지도 장기적으로 악화되고 사회적 신뢰도 저하될 것”이라며 “바가지 쓰는 나라라는 이미지가 생기면 장기적으로 외국인 관광객도 한국을 꺼릴 수 있다”고 설명했다.

정부가 강제로 요금을 조정할 수 없는 만큼 각 사업자가 자발적으로 합리적 수준의 가격을 책정하는 것에만 기대야 하는 게 현실이다. 하 평론가 또한 “당장 눈앞에 이익보다는 기본적인 상거래 질서와 신뢰를 지켜나가는 게 더 중요하다. 사업자들이 넓은 시야를 갖고 과도한 폭리를 자제할 필요가 있다”며 “당국에서도 당연히 지나친 상술에 대해서는 단속을 해야 할 것”이라고 강조했다. 각 사업자가 단순한 수요·공급 논리를 벗어나서 장기적 안목에 중점을 둔 신뢰 관리 차원의 가격 정책을 펼쳐야 한다는 주장이다.

현실적으로 사업자의 양심에만 맡겨서는 바가지 논란의 근절을 기대하기 어렵다. 과도한 요금 인상을 방지할 수 있는 사회적 분위기 형성이 무엇보다 중요하다. 이재명 대통령이 “반드시 뿌리 뽑아야 한다”고 직격할 만큼 정부에서도 점차 적극적인 움직임을 취할 가능성이 높다. 하 평론가는 “정부와 지자체에서 문제의 심각성을 점점 크게 인식해 단속 강도를 높여가는 것 같다. 대통령도 발언하는 정도까지 왔으니 앞으로 계속해서 강한 단속과 계도가 이뤄질 것”이라고 내다봤다.

그러면서 “언론에서도 관심을 갖고 보도하는 등 우리 사회 분위기를 바꿔 나갈 필요가 있다. 상거래 질서와 신뢰, 투명성이 더 중요하다는 문화와 관행이 우리나라에 완전히 정착되도록 정부, 지자체, 언론이 모두 나서서 노력해야 한다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]