롯데시네마, '청년문화예술패스' 참여로 청년 맞춤 혜택 대폭 확대

복합문화공간 컬처스퀘어(Culture Square)를 지향하는 롯데시네마가 '청년문화예술패스' 사업에 동참하며 청년들의 문화 향유 기회를 확대한다.

문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 주관하는 '청년문화예술패스'는 2월 25일 오전 10시부터 발급 개시되며 대한민국 19~20세 청년(2006~2007 년 출생자)을 대상으로 공연•전시•영화 분야의 문화예술 관람비를 최대 20만원 지원하는 사업이다. 롯데시네마는 협력예매처로서 청년들이 다양한 영화 콘텐츠를 부담없이 즐길 수 있도록 차별화된 혜택을 제공한다.

롯데시네마는 청년문화예술패스 이용자들을 위해 단순히 관람 지원을 넘어 혜택을 대폭 확대했다. 롯데시네마의 시그니처 특화관 ▲압도적 스케일의 '수퍼플렉스(SUPER PLEX)' ▲폭발적 사운드의 '광음시네마' ▲프리미엄 상영관 '샤롯데(CHARLOTTE)에서도 청년문화예술패스를 사용할 수 있도록 하여 몰입감 넘치는 관람 환경을 제공한다.

또한 청년문화예술패스 이용자에게는 스위트샵(매점) 콤보 할인 쿠폰을 추가로 증정해 영화 관람의 즐거움을 더한다. 스위트샵에서는 대표적인 베스트셀러 ▲'반반콤보', 달콤함과 바삭함을 다잡은 핫한 디저트 ▲'두쫀쿠 콤보', 바삭한 튀김이 함께 어우러진 ▲'튀김콤보' 등 다양한 구성의 콤보 메뉴를 선보여 관객 취향에 맞춘 선택이 가능하다. 보다 자세한 내용은 롯데시네마 홈페이지 및 애플리케이션에서 확인 가능하다.

롯데시네마는 "다양한 문화 지원 사업 참여를 통해 일상에서 자연스럽게 영화를 경험할 수 있도록 적극적으로 나설 계획"이라며 "단순한 영화 관람을 넘어 복합문화공간으로서 문화 향유 기회를 지속적으로 넓혀 나갈 것"이라고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

