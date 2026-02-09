성민, 역시 믿고 보는 ‘퍼포머’…슈주 바이브 그대로

트로트 명가 토탈셋의 성민이 90년대 레트로 감성을 완벽히 재현했다.

성민은 8일 SBS '인기가요'에 출연해 신곡 '별빛 아래'로 무대를 꾸몄다. 이날 성민은 강렬한 레드 톤의 의상을 입고 등장, 곡의 애절하면서도 감미로운 무드를 극대화한 보컬과 한 편의 뮤지컬을 연상케 하는 화려한 퍼포먼스로 시청자들의 눈과 귀를 사로잡았다.

KBS2 '뮤직뱅크'와 MBC '쇼! 음악중심'에 이어 SBS '인기가요'까지 지상파 음악방송에 잇따라 출격한 성민은 짜임새 있는 퍼포먼스와 흔들림 없는 가창력을 선보였다. 특히 트로트와 댄스를 넘나드는 독보적인 실력파 엔터테이너로서의 존재감을 다시 한번 증명했다.

성민의 새 앨범 'UNLIMIT'는 ‘어떠한 장르와 제약에도 갇히지 않고 무한히 성장하겠다’는 포부를 담고 있다. 더블 타이틀곡 중 하나인 '별빛 아래'는 펑키한 리듬과 대중적인 멜로디가 조화를 이룬 레트로 댄스 곡으로 90년대 특유의 바이브를 성민만의 색깔로 재해석해 전 세대에게 향수와 즐거움을 동시에 선사하고 있다.

한편 컴백 첫 주 무대를 성공적으로 마친 성민은 다양한 콘텐츠와 방송을 통해 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

