“일본 북알프스 트래킹에 ‘너의이름은’ 배경지까지”… 교원투어, 도야마 패키지 출시

다가오는 봄 일본 여행 수요가 늘어나는 가운데 교원투어 여행이지가 일본 패키지 상품 라인업을 확대한다고 9일 밝혔다.

우선 시즌 상품으로 ‘일본 도야마 4·5일’ 패키지를 내놨다. 4~5월 일본의 북알프스를 찾는 프로그램이며 아시아나항공 인천~도야마 직항 전세기를 이용한다. 예약과 동시에 출발이 100% 확정된다.

여행이지 측은 “유럽 알프스 설경에 버금가는 일본 북알프스의 장대한 설경을 만날 수 있다”며 “다테야마를 관통하는 구로베 알펜루트를 따라 트레킹을 즐기며 설벽을 감상할 수 있고, 북알프스 정상에 올라 또 다른 시점에서 펼쳐지는 압도적인 절경도 만끽할 수 있다”고 설명했다.

아울러 전 일정에 트레킹 전문 가이드가 동반해 안전한 여행을 지원한다. 유사한 콘셉트의 장거리 여행지와 비교해도 손색없는 높은 만족도를 기대할 수 있으면서 물가 부담은 상대적으로 낮아 ‘듀프(Dupe) 여행지’로도 주목받고 있다는 게 회사 측 설명이다.

소도시의 정취를 느낄 수 있는 다카야마 관광 일정도 포함됐다. 에도 시대 풍경이 그대로 남아 있는 다카야마 옛 거리와 애니메이션 영화 ‘너의 이름은’의 배경으로 알려진 히에 신사를 둘러본다.

도야마 패키지 얼리버드 프로모션을 통해 출발일 기준 45일 이전 예약 고객에게는 10만원, 30일 이전 예약 고객에게는 5만원 할인 혜택을 제공한다.

여행이지는 일본 소도시 자유여행 상품도 함께 선보인다. 마쓰야마, 요나고, 다카마쓰, 가고시마, 사가 등 여행지별 자유여행 상품을 다양하게 만나볼 수 있다. 모든 상품은 시내 중심에 위치한 호텔 숙박으로 도보와 대중교통 이용이 편리한 것이 장점이다.

교원투어 관계자는 “봄 시즌 한정 알펜루트 상품부터 소도시 자유여행 상품까지 다양한 상품을 준비했다”며 “앞으로도 증가하는 일본 여행 수요에 적극 대응해 관련 상품 라인업을 강화할 것”이라고 말했다.

회사는 편의점 쇼핑 수요에 주목해 기프토(Giftto)와 제휴를 맺고, 일본 현지에서 사용할 수 있는 모바일 상품권 구매 시 5% 할인 혜택을 제공한다. 해당 상품권은 일본 대표 편의점 로손에서 사용할 수 있다.

