진영, 도쿄 물들인다…‘데뷔 15주년’ 단독 팬미팅 개최

배우 진영이 다시 한번 도쿄를 물들인다.

9일 매니지먼트 런은 “지난해 아시아 주요 지역들은 물론 남미, 라틴 아메리카 등 전 세계 팬들을 사로잡은 진영이 오는 23일 도쿄에서 ‘해피 투게더(Happy Together)’를 개최한다”고 밝혔다.

그러면서 “올해 데뷔 15주년을 맞이하는 진영에게 변함없이 따뜻한 응원을 보내 주는 팬들이 함께 만들어 나갈 행복한 순간들에도 많은 관심과 성원 부탁드린다”고 전했다.

도쿄 팬미팅 개최 소식과 동시에 공개된 포스터 속 진영은 오랜 시간 그 자리에서 팬들과 함께 해온 만큼 여유를 담아내 눈길을 끈다. 화려함을 덜어낸 차분한 표정과 부드러운 눈빛으로 전해지는 진영의 따뜻한 무드는 팬들과 다시 마주할 시간들을 예고한다.

약 2년 만에 다시 도쿄 팬미팅으로 돌아온 만큼 그동안 드라마와 영화에 이어 글로벌 활동까지 바쁜 한 해를 보낸 진영은 활동 소감과 함께 팬들과 웃고 즐기는 시간을 가질 예정이다.

특히 올해 데뷔 15주년을 맞이한 진영은 국내에서도 팬들과 만날 수 있는 무대를 기획하고 있다고 알려져 국내외 팬들의 기대감이 더욱 커지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]