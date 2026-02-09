동아제약 벳플, 반려견 덴탈껌 출시… “터그놀이로 자연스러운 구강건강”

반려견 덴탈껌 ‘벳플 브이츄’ 제품 이미지. 동아제약 제공

동아제약의 펫 브랜드 벳플이 반려견의 구강 건강을 돕는 덴탈껌 ‘벳플 브이츄(V-Chew) 2종’을 출시했다고 9일 밝혔다. 앞서 출시한 반려묘 전용 구강관리 스낵(브이트릿)에 이은 강아지용 제품이다.

연어맛과 야채맛으로 구성된 브이츄는 양치질이 쉽지 않은 강아지가 놀이를 하듯 자연스럽게 구강 관리를 할 수 있도록 개발된 스낵이다.

벳플 측은 “국내 최초로 섭취 전 터그놀이가 가능하도록 설계했다”며 “핼액순환을 돕는 마사지볼과 치아와 잇몸을 360도로 자극하는 형태로 입체적 구강 케어 경험을 제공한다”고 설명했다.

아울러 이번 신제품은 동아제약 임직원 반려견들을 대상으로 진행한 기호성 테스트에서 90%가 넘는 높은 선호도를 기록했다. 또한 동아제약만의 ‘트리플 오랄 케어 시스템’을 적용했으며, 기능성 원료의 성분과 함량을 투명하게 공개했다.

벳플 브이츄는 네이버 브랜드스토어와 동아제약몰에서 구매할 수 있으며, 출시를 기념해 최대 40% 할인 프로모션도 진행된다.

동아제약 관계자는 “반려동물 건강 관리의 출발점인 구강 건강을 보다 쉽고 일상적으로 관리할 수 있는 제품”이라며 “반려동물 삶의 질을 올리는 제품을 확대하겠다”고 말했다.

벳플은 반려동물의 신체 건강은 물론 정서적 건강까지 아우르는 ‘마인드풀 펫 헬스케어’를 지향한다. 반려견용 3종(관절, 눈, 스트레스)과 반려묘용 3종(헤어볼, 요로, 스트레스) 영양제, 장&구강 듀얼케어 유산균 등 7종 제품 라인업을 갖췄다.

박재림 기자 jamie@segye.com

