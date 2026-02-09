[안건형의 동안 레시피] 20대부터 60대 이후까지... 안티에이징의 골든타임은

요리를 잘하는 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는 재료가 아니라 순서와 타이밍에서 갈린다. 같은 재료라도 언제 손질하고 언제 불을 올리느냐에 따라 결과는 완전히 달라진다.

안티에이징도 마찬가지다. 무엇을 하느냐보다 더 중요한 질문은, 언제 시작하고 어떤 순서로 접근하느냐다. 많은 사람은 안티에이징을 나중에 한 번에 해결해야 하는 일로 생각한다. 하지만 얼굴의 노화는 어느 날 갑자기 완성되는 사건이 아니다.

피부, 지방, 근막층, 유지인대 등의 구조가 서로 다른 속도로 변하며 서서히 누적되는 과정이다. 따라서 노화를 되돌리는 시점보다 변화가 본격화되기 전에 개입해 현재의 균형을 유지하는 전략이 훨씬 자연스럽고 결과도 안정적이다.

◆20~30대: 슬로우에이징의 골든타임

아직 불을 올릴 때가 아니다. 20~30대의 얼굴은 구조적으로 큰 문제가 없는 시기다. 깊은 층의 노화는 이미 시작되지만 겉으로 드러나는 변화는 주로 피부 표면과 얕은 층에 머문다. 이 시기의 핵심은 변화를 만드는 것이 아니라 피부의 탄력과 결을 유지하고 노화의 속도를 늦추는 슬로우에이징이다.

진피층의 콜라겐 감소로 인한 탄력 저하나 초기 표정 주름을 관리하는 것이 우선이며, 필요하다면 최소한의 실리프팅으로 미세한 처짐을 방어하는 보존적 접근이 적절하다. 이 시기에 무리하지 않고 잘 지켜낸 얼굴은 40대 이후 훨씬 다양한 선택지를 가질 수 있다.

◆40~50대 : 구조 개입의 골든타임

본격적인 불 조절이 필요한 시점이다. 40대에서 50대로 이어지는 시기는 안티에이징에서 가장 중요한 분기점이다. 노화의 중심이 피부에서 구조로 이동하며 유지인대는 느슨해지고 볼륨은 아래로 이동하기 시작한다. 40대 초반에는 아직 구조적 복원력이 남아 있어 실리프팅이나 지방이식 같은 개입만으로도 현재의 젊음을 자연스럽게 유지할 수 있다.

하지만 50대에 접어들며 팔자주름과 심술보가 두드러지기 시작했다면 얼굴의 무게 중심을 다시 위로 정리하는 재배치가 필요해진다. 개인의 상태에 따라 이마거상술이나 제한된 범위의 거상술이 효과적인 선택이 되기도 한다. 이 시기의 불 조절이 이후 노화의 방향을 결정짓는다.

◆60대 이후 : 복원과 재건의 단계

이제는 화력을 올려 기초를 다시 세워야 한다. 60대 이후에는 얼굴을 지탱하던 구조 자체가 상당 부분 무너진 상태다. 스킨부스터, 레이저, 실리프팅 등의 가벼운 시술만으로는 만족스러운 변화를 기대하기 어렵다.

이 단계에서는 피부보다 얼굴의 틀과 지지 구조를 다시 세우는 복원이 중심이 되어야 한다. 안면거상술이나 목거상술처럼 깊은 층을 근본적으로 다루는 수술로 무너진 구조를 복원한 뒤, 스킨부스터나 레이저를 가니쉬처럼 병행하면 얼굴은 젊은 시절의 모습에 한층 더 가까워진다.

안티에이징에는 하나의 정답이 존재하지 않는다. 다만 분명한 원칙은 있다. 타이밍을 놓치지 말 것, 그리고 지금 내 얼굴 상태에 맞는 계획을 세울 것. 노화의 속도와 방향은 사람마다 다르기 때문에 같은 시술과 수술이 누구에게나 같은 결과를 만들 수는 없다. 요리 레시피에도 순서와 타이밍이 있듯 안티에이징 관리도 마찬가지다. 다시, 아름답게. 지금의 선택이 앞으로의 얼굴을 만들어간다.

안건형 리아성형외과 대표원장

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]