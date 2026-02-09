'계약 종료' 앞둔 제베원 박건욱·석매튜, 웨이크원 行

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 석매튜, 박건욱이 웨이크원(WAKEONE)과 손잡았다.

웨이크원 측은 9일 두 멤버의 전속계약 체결 소식을 알리며 “이번 전속계약은 제로베이스원으로서 활동을 함께해 온 석매튜와 박건욱의 향후 활동에 대해 이전 소속사와 상호 협의를 진행한 끝에, 아티스트의 미래를 위한 공감대를 바탕으로 웨이크원에서 새로운 출발을 결정하며 성사됐다”고 밝혔다.

석매튜와 박건욱은 엠넷 오디션 프로그램 보이즈 플래닛 시즌1 데뷔조에 들어 2023년 7월 제로베이스원 멤버로 데뷔했다.

오디션 프로그램으로 출발해 프로젝트 그룹으로 활동한 제로베이스원은 당초 2년 6개월 계약으로 묶여 웨이크원에 소속돼 활동했다. 다음달 열릴 제로베이스원의 콘서트까지 단기 계약 연장을 발표했지만, 일부 멤버가 소속사를 통해 향후 활동을 예고한 만큼 제로베이스원의 완전체 활동은 사실상 콘서트가 마지막이 될 것으로 보인다.

한편, 새로운 출발을 알린 석매튜와 박건욱은 향후 웨이크원 소속으로 다양한 활동을 통해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]