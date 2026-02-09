프로축구 전북 현대, 현대차그룹 로보틱스랩·모베드와 파트너십

모베드. 사진=전북 현대 모터스 제공

프로축구 전북 현대가 현대차그룹 로보틱스랩의 로봇 플랫폼 ‘모베드(MobED)’와 신규 파트너십을 체결했다.

이번 파트너십에 따라 전북 선수단은 올 시즌 유니폼 등번호 하단에 현대차그룹 로보틱스랩과 모베드 로고를 새기고 공식 경기에 나선다.

전북은 이번 협업을 통해 현대차그룹이 CES 등 글로벌 무대에서 제시해 온 로보틱스 비전과 미래 모빌리티 기술을 축구 팬들에게 보다 친숙하게 전달한다는 계획이다.

모베드는 현대차그룹 로보틱스랩이 개발한 소형 모빌리티 로봇 플랫폼으로, 독립적으로 구동되는 편심 기반 휠 구조를 적용해 다양한 지형에서도 안정적인 주행이 가능한 것이 특징이다.

특히 단차, 경사, 불규칙한 노면에서도 균형을 유지할 수 있도록 설계돼, 이동 수단을 넘어 로봇 기술의 확장 가능성을 보여주는 플랫폼으로 주목받고 있다.

또한 인공지능(AI) 기반 자율주행 기술과 센서 융합 시스템이 적용돼, 물류·서비스·엔터테인먼트 등 다양한 분야로의 활용 가능성을 갖춘 차세대 로봇 플랫폼으로 평가받고 있다.

전북은 향후 홈경기 및 오프라인 이벤트를 통해 팬들이 로보틱스 기술을 직접 체험할 수 있는 협업 프로그램도 검토하고 있다.

기존 유니폼 파트너사인 현대자동차그룹 수소 사업 브랜드 HTWO를 비롯해 세계 최대 구호기구 세계식량계획(WFP), 금호타이어, 전북특별자치도는 이번 시즌에도 동행을 이어간다. 현대차증권과 네이버의 스포츠 스트리밍 플랫폼 ‘네이버 치지직’이 신규 파트너로 합류하며, 유니폼 파트너 라인업은 한층 확대됐다.

전북 관계자는 “역대 최대 규모의 유니폼 파트너십은 구단의 브랜드 가치가 지속적으로 상승하고 있음을 보여주는 결과”라며 “파트너사들과의 협력을 통해 팬들에게 보다 다양한 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

