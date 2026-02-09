‘아너’ 이나영, 다가설수록 위험한 진실…성매매 어플 실체는?

‘아너 : 그녀들의 법정’ 이나영이 다시 한 번 미성년 성폭행 피해자 박세현의 편에 선다.

ENA 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’ 지난 방송에서 윤라영(이나영)은 조유정(박세현)이 이준혁(이충주) 기자를 살해한 범인이 아니며, 비밀 성매매 어플 ‘커넥트인’ 조직이 이준혁의 입을 막기 위해 조유정을 이용했을 것이란 가능성을 뒷받침할 증거를 찾아냈다. 그러나 조유정은 변호사 접견을 거부하면서까지 입을 열지 않았다. 이에 윤라영은 “이걸로 끝이라고 생각하지 마. 네가 왜 이런 짓을 하는 건지, 난 반드시 알아낼 거니까”라며 물러서지 않겠다는 의지를 강력히 드러냈다.

그 가운데, 오늘(9일) 방송될 3회 예고 영상에서 윤라영이 현장 검증을 앞둔 조유정에게 “커넥트지? 성매매 어플”이라고 직격한다. 이는 조유정이 단순히 거짓말을 하고 있다는 차원을 넘어, 진짜 범인을 알고 있음을 내포한 질문이다. 당황한 조유정은 현장 검증 중 “제가 한 거 아니에요”라고 울부짖으며 지난 진술을 뒤집는다. 과연 조유정이 감추고 있던 비밀을 털어놓을 수 있을지 관심이 집중된다. 윤라영은 조유정의 진술이 계속 번복되는 상황에서도 포기하지 않고, 끝까지 진실을 추적하겠다는 의지로 다시 한 번 손을 내민다. 그리고 조유정 역시 흔들리는 눈빛 끝에 그 손을 붙잡으며 새로운 국면을 예고한다.

하지만 조유정이 입을 연다 해도 현재 그녀의 주장을 뒷받침할 명백한 증거는 없는 상황. 조유정의 자백과 현장에 남은 물증이 일치하고 있기 때문이다. 이에 로펌 L&J(Listen & Join)의 변호사 3인방 윤라영, 강신재(정은채), 황현진(이청아)은 더욱 단단히 연대해 판을 뒤집을 증거를 찾기 위해 머리를 맞댈 예정이다.

문제는 이들이 진실에 다가갈수록 노골적인 위협도 가해지고 있다는 것. 윤라영이 송곳 피습을 당한 데 이어, 황현진이 길에서 실신하고, 강신재의 차 뒷유리에는 의미심장한 숫자 ‘2005’가 휘갈겨진 상황이 예고 영상에 함께 포착됐다. 사건의 이면에 또 다른 연결고리가 존재하는 것은 아닌지 긴장감을 더한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

