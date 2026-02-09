김도연, 뉴욕 출국길 캐시미어 랩 코트에 리키 백까지…완벽한 공항패션

사진=랄프 로렌 코리아(Ralph Lauren Korea)

배우 김도연이 8일 오전, 랄프 로렌에서 진행하는 ‘2026 폴 여성 컬렉션’ 쇼 참석 차 인천공항을 통해 미국 뉴욕으로 출국했다. 랄프로렌은 김도연이 이날 출국길에서 절제된 공항패션을 선보이며 눈길을 끌었다고 9일 밝혔다.

김도연은 클래식한 실루엣과 캐시미어 소재의 레오나르다 랩 코트를 선택해 차분하면서도 세련된 무드를 완성했다. 부드럽게 떨어지는 라인과 고급스러운 소재감이 어우러지며 전체 스타일에 깊이를 더해 절제된 컬러 톤으로 성숙한 분위기를 자아냈다. 여기에 미니멀한 디자인의 블랙 컬러 백을 매치해 과하지 않으면서도 균형 잡힌 공항패션을 완성했다.

김도연이 착용한 의상은 모두 ‘랄프 로렌 컬렉션(Ralph Lauren Collection)’ 제품이다. 특히 김도연의 스타일에 포인트가 된 ‘소프트 리키 18’ 백은 랄프 로렌 컬렉션의 아이코닉한 리키 백의 가볍고 유연한 버전으로, 전체 룩의 완성도를 끌어올렸다. 간결한 디자인 속에서도 정제된 디테일이 돋보이며, 클래식한 분위기와 실용성을 동시에 만족시켰다. 김도연 특유의 담백한 스타일링 감각과 어우러지며 공항패션에 자연스러운 럭셔리 무드를 더했다.

한편, 김도연이 참석하는 랄프 로렌 2026 폴 여성 컬렉션 쇼는 현지 시간 10일 오후 5시에 진행될 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsi.com

