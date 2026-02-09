볼보코리아, XC40 블랙 에디션 50대 한정 판매

볼보자동차코리아(대표 이윤모)가 수입 프리미엄 컴팩트 SUV 1위, XC40 블랙 에디션(Black Edition)을 올해 첫 에디션으로 출시하고, 오는 12일 오전 10시부터 볼보자동차 디지털 숍을 통해 50대 한정 판매를 실시한다.

XC40은 볼보자동차 최초의 컴팩트 SUV로, 스칸디나비아 디자인을 기반으로 한 감성 품질과 안전을 중심에 둔 설계를 통해 글로벌 컴팩트 SUV 시장에서 꾸준한 인기를 이어오고 있는 모델이다. 특히 국내에서도 상품성과 가격 경쟁력을 인정받아 지난해 2849대 판매되며 수입 프리미엄 컴팩트 SUV 1위를 기록하기도 했다.

XC40은 출시하는 에디션 모델마다 모두 빠른 시간 내 완판되며 높은 인기를 입증해 왔다. 이번에 선보이는 XC40 블랙 에디션은 연식 변경을 거친 26년형 XC40을 기반으로, 블랙 에디션만의 디자인과 에디션 전용 혜택을 더한 것이 특징이다.

외관은 블랙 에디션만의 강렬한 존재감을 강조하는 오닉스 블랙(Onyx Black) 컬러를 적용했으며, 전면 아이언 마크 및 로고와 후면 레터링에도 블랙 디테일을 더했다. 실내 역시 어반 그리드(Urban Grid) 데코, 블랙 기어노브, 차콜 컬러의 시트를 적용해 시크하고 정제된 분위기를 완성했다.

특히 이번 XC40 블랙 에디션은 한정판 전용 혜택으로 125만원 상당의 ‘쉴드 패키지’가 기본 장착된다. 쉴드 패키지는 엔진 하부를 보호하는 보호 플레이트와 전·후 머드 플랩으로 구성돼 스칸디나비아 디자인 감성과 함께 실용적인 차량 보호 혜택을 누릴 수 있다. 여기에 블랙 키체인 및 파우치로 구성된 블랙 에디션 한정판 웰컴 패키지도 함께 제공한다.

XC40 블랙 에디션은 최상위 트림인 울트라(Ultra) 트림을 기반으로, 플래그십에 준하는 상품성과 가격 경쟁력을 확보했다. 엔트리급 모델임에도 불구하고 볼보자동차의 첨단 안전 기술과 스웨디시 프리미엄을 경험할 수 있는 각종 편의 사양이 기본 적용되며, 차세대 사용자 경험인 Volvo Car UX와 네이버 웨일 브라우저도 탑재된다. 또한 최상의 고객 경험을 선사하기 위해 ▲업계 최고 수준의 5년 또는 10만 km 일반 부품 보증 및 소모품 교환 서비스 ▲15년 무상 무선 업데이트(OTA) ▲5년 무상 5G 디지털 패키지 등 눈에 보이지 않는 서비스 패키지도 기본으로 제공한다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 “프리미엄 컴팩트 SUV의 기준으로 자리매김한 XC40의 블랙 에디션을 50대 한정으로 선보이게 됐다”며 “XC40의 상품성과 블랙 에디션만의 감성을 합리적인 가격에 경험해 보시길 바란다”고 전했다.

오는 2월 12일 오전 10시부터 볼보자동차 디지털 숍을 통해 선착순으로 판매되며 계약 순서대로 순차 출고될 예정이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

