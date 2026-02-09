베식타시 이적 후 데뷔전을 치른 오현규. 사진=베식타시 홈페이지 캡처

오현규 사진=베식타시 홈페이지 캡처

환상적인 오버헤드킥, 오현규(베식타시)가 이적 후 데뷔전에서 득점포로 자신의 가치를 증명했다.

오현규는 9일 튀르키예 베식타시 파크에서 열린 알란야스포르와의 2025~2026시즌 튀르키예 수페르리가 21라운드 홈 경기에서 1-2로 끌려가던 후반 9분 동점골을 터뜨렸다. 오현규의 한 방을 앞세운 베식타시는 알란야스포르와 2-2로 비겼다.

빛나는 존재감, 단 한 경기면 충분했다. 오현규는 지난 5일 벨기에 KRC 헹크를 떠나 베식타시로 이적했다. 이적료는 1400만 유로(약 241억원), 계약 기간은 2029년 6월까지다. 이적 후 나흘 만에 나선 경기에서 골망을 흔들며 구단의 선택이 틀리지 않았음을 증명했다.

하이라이트는 후반 9분이었다. 문전 혼전 상황에서 높게 뜬 공을 오버헤드킥으로 연결해 골문을 열었다.

오현규의 활약은 득점에만 있지 않았다. 0-2로 뒤진 전반 29분에는 적극적인 드리블로 페널티킥을 유도했다. 오르쿤 쾨크취가 성공시켰다.

오현규는 풀타임을 소화하며 고르게 활약했다. 팀에서 가장 많은 9번의 볼 경합에서 승리하는 등 기회 창출 2회, 유효 슈팅 3회, 드리블 성공률 100%(1회 시도 1회 성공), 볼 회수 4회 등 맹활약했다. 축구 통계 사이트 풋몹은 오현규와 쾨크취에게 팀 내에서 가장 높은 평점 8.4를 부여했다. 소파스코어는 팀 내 최다인 평점 8.2를 부여했다.

오현규는 경기 뒤 “홈 데뷔전을 치러 매우 기쁘다. 훌륭한 클럽에서 뛰게 돼 자랑스럽다”며 “하지만 오늘 승리하지 못해서 아쉽다. 더 열심히 하겠다”고 의지를 다졌다. 이어 “경기장 분위기가 정말 환상적이었다. 마치 꿈의 경기장 같았다”며 만족했다.

2-2 무승부를 거둔 베식타시는 승점 37(10승7무4패)로 18개 팀 중 5위에 자리했다.

한편 알란야스포르 소속의 전 국가대표 스트라이커 황의조도 이날 선발로 출전해 오현규와 코리안더비를 펼쳤다. 황의조는 전반 9분 구벤 야친의 선제골을 어시스트한 뒤 후반 29분 교체됐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

