2K, ‘PGA 투어 2K25’ 닌텐도 스위치2 버전 정식 출시

PGA 투어 2K25 이미지. 2K 제공

‘PGA 투어 2K25’를 닌텐도 스위치2로 즐길 수 있게 됐다.

2K는 HB 스튜디오가 개발한 골프 시뮬레이션 게임 PGA 투어 2K25의 닌텐도 스위치2 버전을 정식 출시했다고 9일 밝혔다.

이번 버전은 PGA 투어 2K25를 닌텐도 스위치2 환경에 맞춰 완벽하게 즐길 수 있도록 이식한 것이 특징이다. 플레이어는 MyCAREER 모드, 크로스 플랫폼 온라인 소사이어티, 코스 디자이너 등 원작의 모든 게임 모드와 기능을 그대로 이용할 수 있다.

특히 휴대 모드에서는 오프라인 콘텐츠를 언제 어디서든 즐길 수 있으며, 인터넷 연결 시에는 온라인 경쟁에 참여하는 등 유연한 플레이 환경을 제공한다.

이와 함께 에보스윙과 퍼펙트 스윙 등 새로운 메커니즘을 도입해 게임플레이의 완성도를 높였으며, 11명의 프로 선수와 29개의 공식 라이선스 코스 등을 포함해 시리즈 사상 가장 포괄적이고 접근성 높은 골프 경험을 선사한다.

뿐만 아니라 아로니밍크 골프 클럽에서 열리는 2026 PGA 챔피언십 코스를 시작으로 시네콕 힐스 골프 클럽(U.S. 오픈), 로열 버크데일 골프 클럽 코스(디 오픈 챔피언십) 등 올해 열리는 3대 메이저 챔피언십의 코스들이 순차적으로 무료 업데이트될 예정이다.

아울러 커스터마이징 기능인 MyPLAYER에는 속성 포인트, 스킬 트리 및 장비 진행도, 다양한 코스튬 및 의상 옵션 등으로 육성의 깊이를 더했으며, MyCAREER 모드 또한 다이내믹 라운드 시뮬레이션, 신규 훈련 기능 등을 통해 플레이어의 페이스에 맞춘 커리어 진행을 지원한다.

이 밖에도 다양한 멀티플레이 모드로 친구들과 경쟁 및 협력 플레이가 가능하며, 향상된 코스 디자이너를 통해 커스텀 코스를 제작하고 공유할 수 있다.

스위치2 버전은 일반 에디션 외에도 PGA 투어 2K25 레전드 에디션 이어 2와 PGA 투어 2K25 프로 에디션으로도 만나볼 수 있다. 각 에디션에는 능력치 향상을 돕는 프로 액셀러레이터 팩을 비롯해 다양한 특전 및 혜택이 포함된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]