그룹 블랙핑크가 미니 3집 [DEADLINE]의 비주얼을 최초 공개하며 글로벌 팬들의 기대감을 최고조로 이끌었다.

YG엔터테인먼트는 9일 공식 블로그에 '[DEADLINE] VISUAL POSTER - Statue ver.', '[DEADLINE] VISUAL POSTER - Red light ver.'을 게재했다.

멤버들은 곡선적인 실루엣을 살린 화이트톤의 착장으로 조형미를 극대화했다. 화려한 장치 없이 절제된 아름다움이 두드러졌다. 이들의 포토제닉한 제스처와 우아한 눈빛은 완벽한 조화를 이루며 마치 하나의 예술 작품을 떠올리게 했다.

새롭게 공개된 포스터 역시 예사롭지 않은 레드톤 배경 속 멤버들의 범접 불가한 카리스마가 담겼다. 정면을 응시하는 고혹적인 눈빛과 짙은 아우라가 강렬한 임팩트를 남겼고, 네 멤버의 존재감 그 자체만으로도 시선을 압도하며 묘한 긴장감을 선사했다.

한편 블랙핑크의 미니 3집 [DEADLINE]는 오는 27일 오후 2시(한국시간) 발매된다. 약 3년 5개월 만의 완전체 앨범에는 타이틀곡 'GO'를 비롯 선공개곡 '뛰어(JUMP)', 'Me and my', 'Champion', 'Fxxxboy'까지 총 5개 트랙이 수록된다.

