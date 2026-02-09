더 강렬해진 ‘쇠맛’…에스파, 홍콩 이어 마카오 향한다

그룹 에스파(aespa)가 홍콩 공연으로 2026년 ‘열일’ 행보를 본격 시작했다.

에스파는 지난 7~8일 이틀간 홍콩 아시아월드 아레나(ASIAWORLD-ARENA)에서 ‘2025 aespa LIVE TOUR -SYNK : aeXIS LINE’(2025 에스파 라이브 투어 – 싱크 : 엑시스 라인)을 개최, 전석 매진을 이뤘다.

이번 공연에서 에스파는 미니 6집 타이틀곡 ‘Rich Man’(리치맨)을 비롯해, 중독성 있는 휘파람 소리가 포인트인 ‘Drift’(드리프트), 감미로운 보컬 매력의 ‘Angel #48’(앤젤 #48), ‘To The Girls’(투 더 걸스) 등 수록곡을 선보였다.

또한 카리나의 ‘GOOD STUFF’(굿 스터프), 닝닝의 ‘Ketchup And Lemonade’(케첩 앤드 레모네이드), 지젤의 ‘Tornado’(토네이도), 윈터의 ‘Blue’(블루)까지 멤버들이 직접 작사 및 작곡에 참여한 솔로곡 무대도 다채롭게 꾸며졌다.

더불어 공연의 하이라이트라고 할 수 있는 세 번째 섹션 ‘I’m The Highlight’(아임 더 하이라이트)에서는 메가 히트곡 ‘Next Level’(넥스트 레벨), 떼창을 부르는 ‘Supernova’(슈퍼노바), ‘Whiplash’(위플래쉬)와 강렬한 매력의 ‘Kill It’(킬 잇), ‘Dark Arts’(다크 아츠), 그리고 ‘Girls’(걸스)와 ‘Drama’(드라마)의 매쉬업 무대까지 ‘쇠 맛’ 스테이지가 쉴 틈 없이 펼쳐졌다.

한편, 에스파는 3월 7~8일 마카오의 갤럭시 아레나, 4월 4일 자카르타의 인도네시아 컨벤션 전시장(ICE BSD) 등 아시아 전역에서 월드 투어를 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

