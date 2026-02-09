‘2007년생 주목’…한게임 섯다&맞고, 새내기 환영 이벤트 진행

NHN의 모바일 게임 ‘한게임 섯다&맞고’가 이벤트를 통해 이용자층 확대에 나섰다.

NHN은 한게임 섯다&맞고에서 올해 성인이 된 2007년생 이용자를 대상으로 새내기 환영 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다. 설 연휴 기간에는 접속 보상을 강화한 타임보너스 이벤트도 진행할 계획이다.

한게임 섯다&맞고는 젊은 세대부터 중장년층까지 넓은 이용자층을 확보하고 있는 대표 고스톱 게임이다. 특히 2030대 이용자 비중이 60%에 육박하는 등 젊은 층의 꾸준한 호응을 얻고 있다.

NHN은 성인이 되면서 처음 게임을 접하는 이용자들이 부담 없이 게임에 안착할 수 있도록 2007년생 새내기 대상 이벤트를 준비했다.

2007년생 새내기 환영 이벤트는 참여만 해도 100% 혜택을 받을 수 있는 이벤트다. 한게임 섯다&맞고를 이용하는 2007년생 전체에게 새내기 환영 패키지 아이템과 농심 육개장 기프티콘을 지급한다.

새내기 환영 패키지에는 게임머니 1억 쩐, 삥아리 캐릭터 (90일), 삥아리 패쪼기 (90일), 고도리 이모티콘 (90일)이 포함돼 있어 게임 초반 플레이를 충분히 즐길 수 있다. 게임 접속 후 새내기 환영 이벤트 팝업을 통해 보상받기를 터치하면 아이템을 획득 가능하다.

농심 육개장 기프티콘은 응모만 하면 100% 제공되는 선물이다. 동일한 이벤트 팝업을 통해 명의 당 1회 신청 가능하며, 이벤트 종료 후 확인 절차를 거쳐 순차적으로 발송된다.

설문에 참여 완료한 이용자 모두에게는 3억 쩐을 추가 지급한다. 또 2007년생 황금돼지띠를 기념하여 설문 참여자 중 추첨을 통해 순금 돼지 1돈(1명)을 증정하는 혜택도 마련했다.

이와 함께 한게임 섯다&맞고는 설 연휴 기간인 13일부터 18일까지 타임보너스 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간동안 오후 8시부터 11시 사이 접속한 이용자에게 기존보다 강화된 보상을 제공할 계획이다.

최영두 NHN 모바일웹보드사업그룹장은 “이번 이벤트는 성인이 된 신규 이용자들이 게임의 재미를 자연스럽게 경험할 수 있도록 준비한 것”이라며 “설 연휴 기간에도 접속만으로 혜택을 받을 수 있는 이벤트를 통해 이용자 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

