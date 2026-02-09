'FNC 신인 밴드' AxMxP, 강렬함 벗고 감성 입었다…찰떡이네

신인 보이 밴드 AxMxP가 타이틀곡 '그리고 며칠 후 (Thereafter)' 첫 주 음악방송 활동을 마치며 상승세를 이어가고 있다.

AxMxP는 지난 5일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 출연해 '그리고 며칠 후 (Thereafter)' 무대를 선보였다.

지난달 발매한 미니 1집 'Amplify My Way'(앰플리파이 마이 웨이)의 더블 타이틀곡 중 하나인 '그리고 며칠 후 (Thereafter)'는 감성적인 피아노로 시작해 서서히 감정을 끌어올리며, 후렴에서 밴드 사운드가 폭발하듯 터져 나오는 모던 록 장르의 곡이다. 사랑을 되찾고자 달려가는 간절함과 다시 이어질 운명을 믿는 떨림을 담아냈다.

AxMxP는 점점 고조되는 사운드에 맞춰, 완급 조절이 돋보이는 밴드 퍼포먼스를 선보이며 시선을 사로잡았다. 앞서 또 다른 타이틀곡 'PASS'(패스)로 강렬하고 힙한 록스타의 면모를 드러냈다면, 이번 활동에서는 감성적이면서도 파워풀한 모습으로 다채로운 매력을 선사했다.

이처럼 AxMxP는 다양한 장르를 아우르며, 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여주고 있다. 이들은 이번 앨범으로 초동 판매량 8만 장 이상을 돌파하며 커리어 하이를 달성했고, 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트의 2026년 1월 5주 주간차트(집계 기간 1월 26일~2월 1일)에서 1위에 오르며 차세대 밴드 루키의 존재감을 입증했다.

또한 ‘PASS’와 ‘그리고 며칠 후(Thereafter)’는 지난 8일 기준 ‘일간 뮤직비디오 인기곡’ 차트에서 각각 6위와 15위, 유튜브 쇼츠 동영상 차트에서 9위와 8위를 기록하며 꾸준한 사랑을 받고 있다. 특히 ‘PASS’는 공식 활동이 종료된 이후에도 음악 차트 상위권에 오르며 인기를 이어가고 있다.

한편 AxMxP는 각종 음악방송 및 여러 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 펼친다. 오는 3월 7일에는 'AxMxP 단독 콘서트 'DO IT MY WAY' : 롤링 31주년 기념 공연'을 개최하고 팬들을 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

