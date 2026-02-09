아픈 역사 손기정을 지나…1948 김성집부터 2026 김상겸까지, 78년을 기다린 400번째 메달

고(故) 손기정이 1936 베를린 올림픽 마라톤에 참가해 우승을 차지했다. 손기정이 월계수 묘목으로 일장기를 가리고 있다. 사진=손기정기념재단 제공

한국이 올림픽사(史)에서 400번째 발걸음을 딛기까지. 한국의 해방부터 지금까지 눈물과 피, 땀이 함께했다.

한국 ‘스노보드 맏형’ 김상겸(37·하이원)이 생애 첫 올림픽 메달을 목에 걸었다. 김상겸은 지난 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 결승에서 벤야민 카를(오스트리아)에 0.19초 차 밀려 은메달을 땄다.

한국 스포츠계 역사에 굵직한 이정표를 남겼다. 이번 대회 한국 선수단의 첫 메달이다. 더불어 한국의 동·하계 올림픽 사상 400번째 메달의 주인공이 됐다. 한국은 하계 올림픽에서 320개(금109 은100 동111), 동계올림픽에서 80개(금33 은31 동16)의 메달을 수확했다. 한국은 아시아에서 중국, 일본에 이어 3번째로 올림픽 메달 400개를 돌파한 국가가 됐다.

이 순간까지 78년이 걸렸다. 한국 올림픽 역사는 해방 이후 지난 1948년 런던 하계올림픽부터 시작됐다. 역사적인 첫 메달은 1948년 런던 대회에서 나왔다. 역도 김성집의 동메달이었다. 역도 미들급 동메달을 목에 걸며 태극마크를 달고 포디움에 오른 첫 한국인이 됐다. 그에 앞서 1936년 손기정이 베를린 하계올림픽에서 우승을 차지했으나, 일제강점기라는 아픈 역사 속에 한국의 메달로 기록되지 않았다.

첫 올림픽 금메달은 1976년 몬트리올 하계올림픽에서 나왔다. 당시 양정모는 레슬링 자유형 62㎏급 정상에 오르며 한국 올림픽 역사상 첫 금메달의 주인공이 됐다. 같은 대회에선 한국 여성 첫 올림픽 메달도 나왔다. 당시 여자 배구 대표팀은 동메달을 획득, 한국 구기종목·단체종목·여성으로서 첫 올림픽 메달이라는 역사를 작성했다.

동계 올림픽에서는 1992 알베르빌 대회 남자 쇼트트랙 1000m 종목에서 김기훈이 은메달을 목에 걸며 빙상계에 이정표를 세웠다. 앞서 1988년 캘거리 대회선 쇼트트랙이 시범종목이었다. 이 탓에 당시 한국이 획득한 메달은 공식적으로 집계되지 않았다.

100번째 메달의 주인공은 1992년 바르셀로나 하계올림픽 여자 핸드볼 대표팀이었다. 한국 구기종목 사상 첫 올림픽 2연패를 달성하며 역대 100번째로 태극기를 올림픽 시상대 위로 올렸다. 52년이나 걸렸다. 2004년 아테네 하계올림픽 남자 태권도 81㎏급 결승에서 금빛 돌려차기를 선보인 문대성은 역대 200번째 메달, 2014 소치 동계올림픽 남자 스피드스케이팅 팀 추월 대표팀(이승훈·김철민·주형준)의 은메달은 한국의 역대 300번째 올림픽 메달이 됐다.

이후 빠르게 스포츠 강국으로 거듭났다. 속도를 끌어 올렸다. 300번째 메달에 이어 400번째 메달이 나오기까지 12년밖에 걸리지 않았다. 500번째의 순간이 얼마나 빠르게 다가올지 기대되는 대목이다.

