[코르티나 아띠모] ‘낭랑 18세’ 스노보드 유승은, 드높이 비상! 공중에서 1260도 회전…韓 빅에어 최초 결선 진출, 메달까지 도전

사진=AP/뉴시스

아찔한 슬로프를 지나 공중에 떠올라 환상적인 회전을 자랑한다. 긴장감은 제로다. 그저 즐길 뿐이다. 생애 첫 올림픽 무대에 나선 한국 스노보드 기대주 유승은(18·성복고)이 메달을 향해 비상한다.

기대감이 커지는 완벽한 기술을 자랑했다. 유승은은 9일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 빅에어 예선에서 166.50점을 기록, 전체 4위에 올랐다.

스노보드 빅에어는 선수들이 가파른 슬로프를 내려와 하나의 대형 점프대에서 도약, 공중 기술을 펼쳐 점수를 내 순위를 가리는 종목이다. 예선에선 모든 선수가 3차 시기까지 기술을 시도한 뒤 가장 낮은 점수를 제외하고 두 차례 시기의 점수를 합산해 순위를 매긴다. 상위 12명에겐 결선행 티켓이 주어진다.

스노보드 기대주가 메달을 향한 희망을 띄운다. 유승은은 1차 시기 29명의 선수 중 17번째 순서로 출발선에 섰다. 출발부터 좋았다. 백사이드 더블콕 1080 뮤트(보드 앞쪽 엣지를 잡은 채 등을 지고 도약, 공중에서 1080도를 회전하는 동작)를 성공시키며 80.75점을 획득, 전체 6위 자리에 이름을 올렸다.

2차 시기는 더 깔끔했다. 프론트사이드 더블콕 1080 인디(보드 뒷쪽 엣지를 잡은 채 앞을 보고 도약, 공중에서 1080도를 회전하는 동작)를 완벽하게 수행했다. 미소가 띄워졌다. 유승은은 착지와 동시에 두 팔을 번쩍 들어 올리며 만족감을 드러냈다. 77.75점을 추가하며 단숨에 3위를 차지했다.

3차 시기에서 경쟁자들이 줄줄이 고난도 동작을 성공했다. 순위가 일시적으로 밀렸다. 하지만 유승은은 여유가 넘쳤다. 밝은 표정으로 출발선에 섰다. 더 어려운 기술을 수행했다. 백사이드 더블콕 1260 뮤트(보드 앞쪽 엣지를 잡은 채 등을 지고 도약, 공중에서 1260도를 회전하는 동작)를 성공했다. 다시 한 번 양팔을 번쩍 들어 올렸다. 고난도 기술과 함께 88.75점이라는 높은 점수를 획득한 유승은은 예선 최종 4위에 이름을 올리며 결선행을 확정 지었다.

사진=AP/뉴시스

18세 소녀의 질주가 매섭다. 유승은은 2023년 FIS 주니어 세계선수권에서 준우승을 차지하며 가능성을 드러내기 시작했다. 지난해 12월 미국 콜로라도주 스팀보트 스프링스에서 열린 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 은메달을 목에 걸었다. 한국 선수 중 처음으로 스노보드 월드컵 빅에어에서 입상하며 유망주로 떠올랐다. 결국 한국 스노보드 역사에 이정표를 남겼다. 한국 선수 중 처음으로 올림픽 결선 진출을 달성했다. 내친김에 메달까지 노린다. 10일 오전 3시30분 결선에 나선다.

이날 예선 1위는 172.25점을 얻은 조이 사도스키-시노트(뉴질랜드)가, 2위는 지난해 세계선수권 챔피언 무라세 코코모(일본·171.25점)가 차지했다. 3위엔 유승은보다 단 0.5점을 앞선 미아 브룩스(영국·167.00점)가 이름을 올렸다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]