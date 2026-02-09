[올림픽 비하인드] 李 대통령, 한국 첫 메달 김상겸에 “뜨거운 축하를 전한다…韓 올림픽 400번째 메달이라 더욱 뜻깊어”

사진=뉴시스

“뜨거운 축하를 전한다.”

한국 ‘스노보드 맏형’ 김상겸(37·하이원)의 생애 첫 올림픽 메달 소식에 축하가 쏟아졌다. 이재명 대통령도 나섰다. 9일 SNS를 통해 “2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 국가대표 선수단의 첫 메달이 탄생했다. 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 거머쥔 김상겸 선수에게 뜨거운 축하를 전한다”고 밝혔다.

김상겸은 지난 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 스노보드 남자 평행대회전 결승에서 벤야민 카를(오스트리아)에 0.19초 차 밀려 은메달을 땄다. 4번째 올림픽 출전에서 드디어 메달을 목에 걸었다.

3전 4기, 감동 서사에 박수를 보낸다. 이 대통령은 “김상겸 선수는 1초도 채 되지 않는 차이로 승부가 갈리는 1분 남짓의 레이스를 위해 수년간 매서운 눈밭을 오르내리며 자세를 다듬고, 장비를 조율해 왔다”면서 “이처럼 오랜 시간 흘린 땀과 피나는 노력으로 2014년 소치 동계올림픽 이후 4번째 도전 만에 마침내 올림픽 시상대에 올랐다”고 전했다.

사진=뉴시스

한국 스포츠계 역사에 굵직한 이정표를 남겼다. 이번 대회 한국 선수단의 첫 메달이다. 더불어 한국의 동·하계 올림픽 사상 400번째 메달의 주인공이 됐다. 한국은 하계 올림픽에서 320개(금109 은100 동111), 동계올림픽에서 80개(금33 은31 동16)의 메달을 수확했다. 설상에선 2018 평창 대회 이상호(넥센윈가드)의 평행대회전 은메달에 이은 2번째 메달이다.

이 대통령은 “이번 메달은 대한민국 올림픽 역사상 400번째 메달이라는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “또한 설상 종목에서 우리나라가 거둔 두 번째 은메달로, 대한민국이 빙상뿐 아니라 설상 분야에서도 경쟁력을 갖춘 국가로 도약하고 있음을 분명히 보여줬다”고 강조했다.

한국의 비상을 응원한다. 이 대통령은 “김상겸 선수의 메달은 앞으로 경기에 나설 대한민국 선수단 모두에게 큰 용기와 자신감을 불어넣어 줄 것”이라면서 “국민 여러분과 함께 올림픽 마지막 날까지 우리 선수들의 선전을 힘껏 응원하겠다”고 전했다.

마지막으로 “김상겸 선수의 은메달 획득을 다시 한번 진심으로 축하한다"며 “승리의 기쁨을 마음껏 누리시길 기원한다”는 메시지를 남겼다.

사진=이재명 대통령 페이스북 캡처

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]