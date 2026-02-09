[밀라노 아띠모] ‘심기일전’ 컬링 김선영-정영석, 5연패 뒤 3연승…4강 진출은 실패

사진=AP/뉴시스

반등에 성공했으나 다음 무대로 나아가지 못한다. 컬링 믹스더블의 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 라운드 로빈에서 5연패 뒤 3연승을 질주했지만, 준결승 진출에 실패했다.

김선영-정영석은 9일 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 끝난 대회 라운드 로빈 8차전에서 캐나다의 조셀린 피터먼-브렛 갤런트 조에 9-5로 승리했다. 막판 흐름이 좋다. 5연패 뒤 전날 강호에 미국에 첫 승을 거뒀고, 이날 에스토니아(9-3 승)에 이어 캐나다를 잡고 3연승에 성공했다.

한국 컬링 역사에 이정표를 세웠다. 컬링 믹스더블이 올림픽에서 3승을 거둔 건 처음이다. 3승 5패가 된 김선영-정영석 조는 공동 6위에 올랐다. 하지만 3연승에도 대회 준결승 진출은 좌절됐다. 9일 오후 6시5분 노르웨이와 라운드 로빈 마지막 경기에서 이겨도 4위 스웨덴(5승 4패)을 넘지 못한다.

시작은 불안했다. 1엔드에서 1점을 얻은 한국은 이후 2, 3엔드에 각각 1, 2점을 내주며 1-3으로 역전을 허용했다. 심기일전했다. 4엔드에서 3점을 추가하며 다시 뒤집었다. 5엔드서 2점을 추가하며 더 달아났다. 6엔드에서 2점을 다시 잃었지만, 7엔드에서 2점을 기록했다. 8엔드에서 1점을 추가하며 캐나다의 추격을 뿌리쳤다.

고춧가루를 뿌린다. 한국에 덜미를 잡힌 캐나다의 피터먼-갤런트 부부도 4강에 오르지 못했다. 준결승 티켓은 영국(8승 1패), 미국(6승 2패), 이탈리아(5승 3패), 스웨덴이 안았다.

혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 총 10개 팀이 출전해 라운드 로빈 방식으로 예선을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 진출, 최종 순위를 가리는 종목이다.

