“마침내 해냈습니다.”

4번째 올림픽, 메달에 닿기까지 포기는 없었다. 한국 ‘스노보드 맏형’ 김상겸(37·하이원)이 생애 첫 올림픽 메달을 목에 걸었다. 김상겸은 지난 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 결승에서 벤야민 카를(오스트리아)에 0.19초 차 밀려 은메달을 땄다. 개인 첫 메달이자 이번 대회 한국 첫 메달이다. 더불어 한국의 올림픽 사상 400번째 메달의 주인공이 됐다.

지난 아쉬움을 털었다. 김상겸은 2014년 소치 대회와 2022년 베이징 대회에선 예선 탈락을 맛봤다. 2018년 평창 대회에서도 16강에서 마침표를 찍었다. 이번 대회선 달랐다. 전체 32명의 참가 선수 중 8위의 기록으로 예선을 통과했다. 파죽지세로 결승까지 올랐다. 16강에서 잔 코시르(슬로베니아)를, 8강에선 세계 1위 롤란드 피슈날러(이탈리아)를, 준결승에선 테르벨 잠피로프(불가리아)를 줄줄이 꺾었다. 결승에서 카를에게 밀렸지만, 자신의 첫 올림픽 메달에 활짝 웃었다. 포디움에서 큰절 세리머니를 펼쳤다.

김상겸은 "마침내 해냈다. 가족과 팀원들 덕분에 오늘 이 자리에 설 수 있었다. 정말 기쁘다”며 토너먼트 첫 경기부터 몇 차례 실수가 있었으나, 이후로는 속도를 끌어올리기 위해 정말 최선을 다했다. 생각해 둔 전략이 어느 정도 통했던 것 같다”고 돌아봤다.

고마운 얼굴들이 스쳐 지나간다. 김상겸은 “항상 믿어주고 조언을 아끼지 않은 팀 동료들과 코칭스태프에게 진심으로 고맙다”며 “가족들에게도 정말 고맙다. 특히 아내에게 가장 깊은 감사를 전하고 싶다. 믿고 묵묵히 응원해 준 아내가 (오늘 메달에) 가장 큰 역할을 했다고 생각한다”고 감격했다. 이어 “가족들은 늘 변치 않는 응원과 믿음을 보여줬다. 그 덕분에 반드시 이 결과를 만들어내야겠다고 다짐할 수 있었다. 정말 고맙다”고 덧붙였다.

