[올림픽 플래시] 부상 투혼→불의의 사고 ‘헬기 이송’ 린지 본, 왼쪽 다리 골절 수술 “현재 안정적인 상태”

놀란 가슴을 쓸어내렸다. 전방 십자인대 파열 진단에도 올림픽 출전을 강행하다 쓰러진 ‘스키 여제’ 린지 본(미국)이 수술을 받고 회복 중이다.

미국 스키·스노보드 대표팀은 9일 성명을 통해 “본이 부상을 입었으나, 현재 안정적인 상태”라며 “미국과 이탈리아 의료진의 적절한 치료를 받고 있다”고 밝혔다.

빠른 조치가 취해졌다. 복수 외신에 따르면 본은 코르티나 지역 병원 중환자실에서 응급치료를 받은 뒤 트레비소 지역 대형 병원으로 옮겨져 수술대에 올랐다. 왼쪽 다리 골절 수술을 받은 본은 현재 회복 중이다.

부상 투혼을 발휘했다. 본은 2010년 밴쿠버 대회 활강 금메달과 2018년 평창 대회 동메달을 딴 이 종목 레전드다. 2019년 은퇴했다가 2024~2025시즌 현역으로 복귀해 이번 올림픽을 준비했다. 하지만 대회 직전인 지난달 30일 스위스에서 열린 월드컵에 출전했다가 왼쪽 무릎을 다쳤고, 전방 십자인대 파열 진단에도 올림픽 출전을 강행했다. 올림픽 코스에서 두 차례 연습을 성공적으로 마치며 기대감을 키웠다.

불의의 사고가 따랐다. 본은 이날 이탈리아 코르티나담페초의 토파네 알파인스키 센터에서 열린 대회 여자 활강에서 넘어졌다. 코스 초반 깃대에 부딪힌 뒤 넘어져 설원 위에 뒹굴었다. 일어나지 못했다. 의료진이 즉각 투입됐고, 헬기를 이용해 이송됐다.

쾌유의 메시지가 이어진다. 국제올림픽위원회(IOC) 커스티 코번트리 위원장은 "본은 언제나 올림픽 챔피언이자 영감의 상징"이라며 쾌유를 기원했다. 같은 종목에서 금메달을 딴 미국 대표팀 동료 브리지 존슨도 "심각한 상황이 아니길 바란다"고 응원했다.

