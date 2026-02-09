‘설상 불모지 탈출’ 김상겸 이을 스노보드 메달리스트는…최가온·이채운 출격 대기 완료

사진=뉴시스

‘불모지’라는 슬픈 수식어를 지우고 희망을 띄운다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 한국이 역대 처음으로 스키·스노보드 종목 멀티 메달에 도전한다. 김상겸(하이원)은 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 끝난 대회 스노보드 남자 평행대회전 결승에서 벤야민 카를(오스트리아)에 0.19초 차 밀리며 은메달을 땄다.

이번 대회 한국 첫 메달 소식이었다. 당초 유력 후보는 이상호(넥센윈가드)였으나, 16강서 탈락했다. 대신 김상겸이 우뚝 섰다. 세계적인 선수들을 줄줄이 제치고 결승에 올라 생애 첫 올림픽 메달의 기쁨을 만끽했다.

메달 소식이 잠잠했던 설상의 반란이 시작된다. 한국 스키·스노보드는 지금까지 단 한 번도 단일 올림픽 대회에서 두 개 이상의 메달을 획득한 적 없다. 지난 2018년 홈에서 열린 평창 동계올림픽에서 이상호가 스노보드 평행대회전 은메달을 획득하며 한국 설상 종목 사상 처음으로 올림픽 시상대를 밟았으나, 이후 메달 소식은 이어지지 않았다. 2022 베이징 대회서도 없었다.

이번 올림픽은 다르다는 말이 나온다. 먼저 최가온(세화여고)이 출격 준비를 마쳤다. 혜성처럼 등장했다. 2022년 국제스키연맹(FIS) 주니어세계선수권대회 스노보드 여자 하프파이프 부문에서 우승을 차지하며 이름을 알렸다.

올 시즌 최고의 기량을 선보이며 승승장구했다. 지난해 12월 중국 장자커우 월드컵, 같은 달 미국 코퍼 마운틴 월드컵에서 금메달을 휩쓸었다. 지난달 스위스 락스에서 열린 월드컵에서도 우승을 차지했다. 미국 경제지 포브스는 대회 개막을 앞두고 "최가온은 역사적인 올림픽 3연패를 노리는 클로이 김(미국)의 가장 강력한 경쟁자가 될 것"이라고 평가하기도 했다.

최가온과 함께 이채운(경희대) 역시 기대주다. 2022~2023시즌 FIS 세계선수권대회 스노보드 남자 하프파이프에서 깜짝 우승을 달성했던 이채운은 이후 2024 강원 동계청소년올림픽 2관왕(슬로프스타일·하프파이프)에 올랐고, 2025 하얼빈 동계아시안게임 슬로프스타일 금메달도 안았다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

