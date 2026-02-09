카드(KARD) 전지우, 솔로 EP '(EX)IST' 하이라이트 메들리 공개

'K-팝 대표 혼성그룹' 카드(KARD) 멤버 전지우가 출구 없는 음악 세계의 문을 연다.

전지우는 오늘(8일) 0시 카드 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 EP '(EX)IST'의 하이라이트 메들리를 게재했다.

'(EX)IST'에는 타이틀곡 'Home Sweet Home'을 비롯해 'Mutual', 'Dang Dong (feat. BM of KARD)', 'Lily', 'Home Sweet Home (Inst.)'까지 완성도 높은 총 5곡이 수록돼 기대감을 높인다.

이에 따르면, '(EX)IST'에는 경쾌한 신스와 몽환적인 플럭이 조화를 이루는 댄스 팝 트랙 'Mutual', 중독성 강한 베이스 라인과 펑키한 신스 사운드가 어우러진 업템포 뉴저지 스타일의 'Dang Dong (feat. BM of KARD)', 따뜻한 기타 리프와 절제된 리듬, 그리고 달콤한 피아노 멜로디 위로 전지우의 보컬이 돋보이는 'Lily', 타이틀곡의 인스트루멘탈 트랙인 'Home Sweet Home (Inst.)' 등 다채로운 장르가 담겨 전지우만의 출구 없는 매력을 예고한다.

특히, 타이틀곡 'Home Sweet Home'은 R&B와 얼터너티브 팝의 경계를 넘나드는 곡이다. 리드미컬한 브리지에 하나의 악기와도 같은 전지우의 목소리가 덧입혀져 듣는 이들의 솔직한 본능을 깨울 전망이다.

솔로 EP '(EX)IST'는 전지우가 과거에서 출발해, 그동안 축적해 온 경험을 토대로 솔로 아티스트로서의 새출발을 선언하는 앨범이다. 전지우는 수록곡 작업은 물론 앨범 작업 전반에 직접 참여해 한층 진화한 음악적 역량을 드러낸다는 각오다.

한편, 전지우의 첫 번째 EP '(EX)IST'는 오는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

