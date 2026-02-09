[코르티나 스텔라] “마침내, 해냈다!”…포기하지 않는 집념, 김상겸은 끝내 증명해냈다

사진=뉴시스

“마침내, 해냈다!”

찬바람을 견디며 핀 꽃은 깊은 향을 품는다. 스노보드 알파인 ‘맏형’ 김상겸(37·하이원)도 마찬가지였다. 새하얀 설원 위에서 넘어지고 좌절하길 수천 번. 100분의 1초를 다투는 외로운 싸움 속에서도 결코 포기하지 않았다. 스스로를 믿고 한걸음씩 나아갔다. 차곡차곡 쌓인 땀방울은 희망의 씨앗이었다. 자신도 모르는 사이 싹을 틔우고 자라나 만개했다. 깜짝 드라마의 주인공이 됐다. ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 남자 평행대회전 은메달을 품었다.

3전4기 끝에 맺은 달콤한 결실이다. 이번이 벌써 생애 네 번째 올림픽이다. 2014년 소치 대회를 시작으로 2018년 평창, 2022년 베이징 대회까지 4회 연속 출석도장을 찍었다. 그럼에도 크게 주목받지 못했다. 세 차례 올림픽서 뚜렷한 성과를 내지 못했기 때문이다. 최고 성적은 평창에서 마크한 평행대회전 15위였다. 첫 도전이었던 소치 대회선 17위에 머물렀으며 베이징에선 24위까지 밀려났다. 감격스러운 듯 김상겸은 시상대에 오르자마자 큰 절을 올렸다.

사진=뉴시스

단순한 메달이 아니다. 김상겸의 은메달은 이번 대회서 한국 선수단이 일군 첫 메달이다. 나아가 대한민국의 통산 400번째 올림픽 메달이기도 했다. 하계 올림픽서 320개(금메달 109개, 은메달 100개, 동메달 111개), 동계 올림픽서 80개(금메달 33개, 은메달 31개, 동메달 16개)를 신고했다. 한국 설상으로선 역대 두 번째 올림픽 메달이다. 이상호(넥센윈가드)가 평창서 사상 첫 올림픽 입상(은메달)에 성공한 게 시작이다. 8년 만에 같은 종목서 메달을 추가했다.

인내와 끈기는 김상겸의 인생을 관통하는 키워드이기도 하다. 어린 시절의 김상겸은 허약했다. 초등학교 저학년 때 천식으로 2주간 병원에 입원했을 정도. 운동과 처음 연을 맺은 것도 건강 때문이었다. 부모님의 권유로 육상과 씨름을 접했다. 운명의 주사위는 봉평중 2학년 때 던져졌다. 학교 내에 스노보드 팀이 만들어진 것이다. 꾸준한 운동으로 이미 남다른 체력과 지구력 등을 갖추고 있던 상황. 체육교사의 눈에 띈 김상겸은 본격적으로 슬로프를 밟았다.

사진=뉴시스

일찌감치 두각을 드러냈다. 2011년 에르주르 동계 유니버시아드 평행대회전서 정상에 올랐다. 한국인 최초로 국제대회 스노보드 종목 금메달을 목에 걸었다. 2021 세계선수권서 4위를 기록하기도 했다. 그럼에도 현실은 녹록치 않았다. 선수 생활을 이어가는 것조차 쉽지 않았다. 2011년 한국체대를 졸업했을 당시만 하더라도 국내엔 실업팀이 없었다. 비시즌엔 일용직까지 마다치 않았다. 2019년 현 소속팀에 입단한 후에야 비로소 훈련에만 전념할 수 있었다.

이번 올림픽에서도 김상겸표 근성이 고스란히 드러났다. 대부분의 시선이 후배 이상호에게 쏠려있었다. 심지어 예선 1차시기서 18위(43초74)까지 밀리며 16강 진출조차 불투명했다. 2차시기서 순위를 확 끌어올린 뒤 전체 8위로 토너먼트에 뛰어들었다. 차근차근 페이스를 끌어올리며 자신의 레이스에 집중했다. 8강에선 강력한 우승 후보 롤란드 피슈날러(이탈리아)마저 꺾었다. 악착같이 승부하는 김상겸의 모습에 오히려 상대가 당황, 치명적 실수를 하기도 했다.

그토록 바랐던 꿈의 무대. 그간 걸어온 일들이 주마등처럼 스쳐지나갔을 터. 가족들을 떠올리며 왈칵 눈물을 쏟아내기도 했다. 김상겸은 경기를 마친 뒤 현지 인터뷰서 “아내를 생각하니 눈물이 나온다. 가족들이 힘을 실어줬다”고 말했다. 이어 “첫 경기부터 몇 차례 실수가 있었으나 이후로는 속도를 끌어올리기 위해 최선을 다했다. 준비했던 전략이 통했던 것 같다. 항상 믿어주고 조언을 아끼지 않은 팀 동료들과 코칭스태프에게 고맙다”고 진심을 전했다.

사진=뉴시스

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

