임영웅X영웅시대, 9월 고양주경기장 입성

가수 임영웅이 오는 9월 스타디움 공연을 펼친다.

임영웅은 지난 6일부터 3일간 부산 벡스코에서 ‘2026 전국투어 콘서트 IM HERO’ 부산 콘서트를 열었다. 마지막날인 8일 공연 말미 오는 9월 경기 고양 고양종합운동장 주경기장에서 단독 콘서트 '임영웅 아임 히어로 스타디움 2'를 개최한다는 소식이 알려졌다.

그간 ‘공연 성지’라 불리는 KSPO돔(구 체조 경기장)과 고척스카이돔, 서울월드컵경기장(상암) 등을 꽉 채우며 수만 명의 관객을 만나왔던 임영웅이다. 고양종합운동장 주경기장은 방탄소년단 제이홉, 빅뱅 지드래곤, 블랙핑크, 데이식스 등 국내 최대 팬덤 규모를 자랑하는 아이돌 그룹이 공연을 펼쳐왔다.

현재 리모델링을 이유로 잠실종합운동장 올림픽주경기장을 사용하지 못하는 상황. “호남평야에서 공연해야 한다”는 우스갯 소리가 나올 정도로 매 공연마다 공연장을 꽉 채우는 영웅시대(팬덤명)인 만큼, 임영웅 역시 고양주경기장으로 다음 공연장을 택하게 됐다.

한편, 임영웅은 지난해 말부터 인천을 시작으로 대구와 서울, 광주, 대전, 서울, 부산에 거쳐 하늘빛 축제를 펼쳐왔다. 이번 전국투어에는 앞서 발표한 정규 2집에 담긴 다양한 장르의 곡을 비롯해 꾸준히 사랑받고 있는 메가 히트곡으로 세트리스트를 채웠다. 독보적인 가창력을 기반으로 다채로운 무대 연출로 보고 듣는 재미를 더했다.

