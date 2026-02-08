'뻐꾸기도 밤에 우는가' 정진우 감독 별세

정진우 감독. 뉴시스 DB

영화계에 큰 획을 그은 정진우 감독이 별세했다.

8일 영화계와 유족 등에 따르면 정 감독이 8일 오후 8시쯤 서울 강남구 한 요양병원에서 세상을 떠났다. 향년 88세.

정 감독은 약 2개월 전 반려견과 산책 도중 낙상 사고를 당해 입원 치료를 받아왔다. 이후 코로나19에 감염돼 건강이 악화된 것으로 알려졌다. 유족은 아내와 아들, 두 딸이 있다. 빈소는 서울 강남구 삼성의료원에 마련된다.

고인은 스물 다섯이던 1963년 자전적 영화 ‘외아들’을 연출하며 당시 한국 최연소 감독에 올랐다. 대표작은 ‘뻐꾸기도 밤에 우는가’(1980)다. 이 영화로 제19회 대종상 영화제에서 여우주연상,남우주연상, 촬영상 등 9개 부문을 석권했고, '앵무새 몸으로 울었다'(1981)는 제20회 대종상 영화제에서 6관왕을 차지했다. 이후에도 국내 영화계를 이끌었고, 1984년 베네치아국제영화제에서는 세계 10대 감독으로 꼽히기도 했다.

1995년 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’까지 총 54편의 영화를 연출했다. 1967년 한국영화감독협회를 창립하고, 1984년 영화복지재단을 설립하는 등 대한민국 영화계의 발전을 위한 활동에도 힘써왔다. 1985년에는 영화인협회 이사장을 지냈고, 1989년에는 복합상영관 씨네하우스를 설립하는 등 영화계에서 다방면으로 활동했다. 1993년 칸영화제에서 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장을 수훈했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]