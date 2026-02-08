임영웅, 고척·상암 이어 고양종합운동장 주경기장 입성

톱 가수 임영웅이 'K-팝계 새로운 성지'로 떠오른 고양종합운동장 주경기장에 입성한다.

8일 소속사 물고기뮤직 공지와 가요계에 따르면, 임영웅은 오는 9월 경기 고양 고양종합운동장 주경기장에서 단독 콘서트 '임영웅 아임 히어로 스타디움 2'를 펼친다.

임영웅은 이날 오후 부산 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 열린 '2026 전국투어 콘서트 '아임 히어로(IM HERO)' 부산 콘서트' 막바지에 이 같은 사실을 알렸다.

앞서 임영웅은 국내 손꼽히는 공연장을 모두 섭렵해왔다. 케이스포돔, 고척스카이돔, 상암동 서울월드컵경기장에서 단독 콘서트를 열었다.

잠실종합운동장 올림픽주경기장은 현재 리모델링으로 공연을 하지 못할 뿐, 이 경기장을 충분히 채울 수 있는 팬덤 '영웅시대'를 보유 중이다.

이번에 공연하게 된 고양종합운동장 주경기장은 국내외 톱 아티스트들이 거쳤다. 방탄소년단(BTS) 제이홉, 빅뱅 지드래곤, 세븐틴, 엔하이픈, 블랙핑크, 데이식스 등이 무대에 올랐다. 칸예 웨스트, 콜드플레이, 오아시스, 트래비스 스콧 등의 내한공연도 열렸다.

임영웅은 지난 6일부터 이날까지 연 부산 공연으로 2025~2026 전국 투어를 성료했다. 앞서 인천을 시작으로 대구와 서울 케이스포돔, 광주, 대전, 서울 고척스카이돔 등에서 하늘빛 축제를 펼쳐왔다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]