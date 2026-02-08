모두를 놀라게 한…스노보드 김상겸, 결승행 ‘한국 첫 메달 예약’

사진=뉴시스

이번 올림픽, 김상겸(하이원)이 한국의 첫 메달 주인공이 된다.

스노보드 대표팀 ‘맏형’ 김상겸이 결승에 안착했다. 8일 이탈리아 손드리오주 리비뇨 스노파크에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 스노보드 남자 평행대회전 4강서 불가리아의 테르벨 잠피로프를 0.23초로 제압했다.

16강, 8강에 이어 이번에도 블루코스로 배정됐다. 초반 페이스는 잠피로프가 앞서는 듯했지만 흔들리지 않았다. 꿋꿋하게 자신의 페이스에 집중했다. 중반 이후 속도를 더 높였고, 결국 막판 역전극에 성공했다. 김상겸은 두 팔을 들고 포효했다.

평행대회전은 선수 두 명이 동시에 출발해 평행하게 설치된 두 개의 기문 코스(블루, 레드)를 통과하면서 결승선에 먼저 들어오는 선수가 승리하는 종목이다. 김상겸은 이제 왕좌까지 단 한 걸음 남았다. 대한민국 올림픽 역대 400번째 메달도 예약한 상태다.

