‘완주’ 일군 이준서, 크로스컨트리 스키애슬론 58위 올랐다

생애 첫 올림픽 무대에 나선 크로스컨트리 스키 국가대표 이준서(경기도청)가 설원 위 뜨거운 레이스에서 ‘완주’라는 값진 결과를 빚었다.
동계 대회의 ‘마라톤’이라고 불리는 크로스컨트리 스키에 출전한 그는 8일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 크로스컨트리 스키 남자 10㎞＋10㎞ 스키애슬론에서 53분39초를 기록, 58위를 마크했다.
이준서는 목표였던 50위권 진입에 아쉽게 실패했다. 그러나 선두 그룹에 한 바퀴 따라 잡힌 선수들을 경기에서 제외하는 ‘랩(LAP)’을 받지 않고도 완주에 성공한 게 돋보였다.
앞서 46분11초를 올려 금메달을 수확한 요하네스 회스플로트 클레보(노르웨이)와는 7분28초 차다. 은메달은 46분13초의 마티스 델로스(프랑스)에게 돌아갔다. 이어 동메달은 46분13초1의 마르틴 뢰브스트룀 뉘엔게트(노르웨이)가 차지했다.
심폐지구력과 전신 근력이 두루 필요한 종목이다. 크로스컨트리 스키는 지난 1924년 제1회 샤모니 대회부터 줄곧 동계 올림픽 정식 종목으로 개근하고 있다.
특히 10㎞＋10㎞ 스키애슬론은 클래식과 프리 두 가지 기술을 모두 사용한다. 경기 중간 지점서 클래식에서 프리 기술로 바뀌는 구조다. 클래식 기술에서는 설면에 파인 트랙을 따라 활주하고, 프리 기술에선 진행 방향에 좌우로 지치는 움직임이 활용된다.
한편 하루 전 7일 같은 곳서 열린 크로스컨트리 스키 여자 10㎞＋10㎞ 스키애슬론에 출전한 이의진(부산시체육회)과 한다솜(경기도청)은 각각 13.3㎞(43분37초8)와 11.8㎞(41분19초4)까지 소화한 뒤 랩을 받아 완주하지 못했다.
당시 순위는 차례로 54위와 65위를 기록했다. 둘은 오는 12일 여자 10㎞ 프리, 18일 팀 스프린트에서 출전할 예정이다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]