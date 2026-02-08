0.17초 차이…‘배추보이’ 이상호, 평행대회전 16강서 탈락

사진=AP/뉴시스

희비가 엇갈렸다.

한국 스노보드 간판 ‘배추보이’ 이상호(넥센윈가드)가 탈락의 고배를 마셨다. 8일 이탈리아 손드리오주 리비뇨 스노파크에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 스노보드 남자 평행대회전 16강서 오스트리아의 안드레아스 프로메거에게 패했다.

평행대회전은 두 선수가 평행하게 설치된 두 기문 코스(블루·레드)에서 동시에 출발해 더 빨리 통과하는 선수가 승리하는 종목이다. 예선은 1, 2차시기로 나눠 블루 코스와 레드 코스를 각각 소화한 뒤 합산 기록으로 순위를 가린다. 16강부턴 토너먼트로 치러진다.

이상호는 7조에 배치됐다. 예선서 전체 6위로 올라온 상황. 쾌조의 출발을 알렸다. 점점 속도를 올리며 앞서가는 듯했다. 하지만 프로메거의 레이스도 만만치 않았다. 안정적으로 질주, 근소한 차이로 이상호를 제쳤다. 둘 사이의 격차는 불과 0,17초 차이였다.

이상호는 굵직한 이정표를 세운 인물이다. 2018 평창 대회서 은메달을 목에 걸었다. 한국 설상 역사상 처음으로 신고한 올림픽 메달이었다. 2022 베이징 대회에선 8강에 머물렀다. 크고 작은 부상 속에서도 포디움 재입성을 노렸으나, 다음을 기약하게 됐다.

한편, 김상겸(하이원)은 8강 진출에 성공했다. 예선 1차 시기 때만 하더라도 18위로 탈락 위기에 놓였지만 2차 예선서 기록을 확 끌어올렸다. 8위로 토너먼트에 진출했다. 행운도 따랐다. 16강 상대였던 잔 코르시(슬로베니아)가 레이스 도중 넘어지면서 먼저 결승선에 도착했다.

