‘부상 투혼’ 스키여제 린지 본, 경기 중 사고로 헬기 이송

사진=AP/뉴시스

십자인대 파열 진단에도 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 출전 투혼을 펼치고 있는 ‘스키 여제’ 린지 본(미국)이 레이스 도중 중심을 잃고 넘어지는 사고가 발생했다. 이후 헬기를 타고 후송되는 등 경기 완주에 실패했다.

본은 8일 이탈리아 코르티나담페초의 토파네 알파인스키 센터서 열린 이번 대회 여자 활강에 출전했지만, 경기를 끝까지 마치지 못했다. 13번째 순번에 출전한 그는 초반 깃대에 부딪혀 균형을 잃었다.

설원에 넘어진 후론 스스로 일어서지 못했고, 의료진의 도움을 받아 닥터 헬기를 타고 이송됐다.

1984년생인 본은 백전노장이자 슈퍼스타다. 2010 밴쿠버 대회 활강에서 금메달, 2018 평창 대회에서 동메달을 수확한 바 있다.

사진=AP/뉴시스

지난 2019년 은퇴한 뒤 지난 시즌 현역으로 복귀했다. 2025~2026시즌서 국제스키연맹(FIS) 알파인 스키 월드컵에서 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 3개를 따냈다.

다만 지난달 30일 스위스 크랑몬타나에서 열린 알파인 스키 월드컵 여자 활강 경기 도중 왼쪽 무릎을 다쳤다. 전방 십자인대 파열 진단을 받았다. 골타박상과 반월상연골 손상도 뒤따랐다.

그럼에도 본은 올림픽 출전을 강행했다. 개막 전 기자회견을 통해 건강한 모습을 드러냈다. 당장 경기 하루 전에 열린 두 번째 연습 주행에선 3위를 기록하며 청신호를 밝히기도 했다.

투혼을 발휘한 본은 경기 출전까지 이뤄냈지만, 재차 불운의 사고에 가로막혔다. 이날 경기를 함께 진행했던 브리지 존슨(미국)을 비롯한 선수들은 물론, 관중들은 얼굴을 감싸는 등 안타까운 감정을 숨기지 못했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

